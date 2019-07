FOTO | Puscas, primit ca un star in China! Atacantul roman a fost in centrul atentiei: a facut fotografii si a dat autografe fanilor

George Puscas a plecat cu Inter Milano in cantonamentul din China.

George Puscas a participat la o actiune de marketing a celor de la Inter, in regiunea Nanjing, si a fost tratat ca un veritabil star de fani chinezii. Puscas a facut fotografii si a dat autografe alaturi de De Vrij, D'Ambrosio si Longo.

George Puscas a reusit o evolutie incredibila la EURO U21 si desi s-a vorbit intens despre un transfer al sau in aceasta vara, tanarul atacant a fost luat de Conte in turneul din Asia alaturi de echipa mare a lui Inter. Daca va impresiona in meciurile amicale din Asia, Puscas are sanse importante de a fi pastrat de gruparea din Milano.

sursa foto: inter.it