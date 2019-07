Inter a primit doua oferte de 10 milioane de euro pentru George Puscas! Decizia luata de jucator

George Puscas poate intra in topul celor mai scumpi jucatori romani.

Atacantul nationalei Romaniei, George Puscas, a fost luat de Antonio Conte in lotul pentru cantonamentul echipei din Asia si are sanse mari sa joace titular impotriva unor echipe uriase precum Manchester United, Juventus si Paris Saint-Germain, in conditiile in care Inter are mari probleme in atac.

Cu toate astea, noul sezon l-ar putea gasi pe Puscas departe de Inter, daca se realizeaza transferurile dorite de Conte. De aceasta incertitudine spera sa profite mai multe cluburi interesate de Puscas. Conform celor de la Corriere dello Sport, Inter a primit 2 oferte de 10 milioane de euro pentru atacantul roman!

Puscas refuza Rusia

Granzii TSKA Moscova si Spartak Moscova au pus pe masa cate 10 milioane de euro pentru a-l cumpara definitiv pe Puscas, insa jucatorul nu doreste sa mearga in Rusia. Conform jurnalistilor italieni, Puscas le-a transmis celor de la Inter ca isi doreste sa ramana si, daca acest lucru nu este posibil, sa fie lasat sa plece intr-unul dintre campionatele de top ale Europei.

Puscas a impresionat pentru Romania U21 la EURO 2019, marcand 4 goluri in 4 partide.