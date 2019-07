George Puscas, in fata unei saptamani uriase! Conte se bazeaza pe el in meciurile cu Man.United, Juventus si PSG din Singapore

George Puscas a fost chemat la Inter de Antonio Conte dupa excluderea lui Mauro Icardi din lot!

George Puscas are o sansa uriasa sa-l impresioneze pe Antonio Conte, noul antrenor al lui Inter Milano. Atacantul roman a fost golgheter la EURO U21 cu trei reusite si isi cauta echipa dupa falimentul lui Palermo, club care urma sa-l cumpere definitiv de la Inter.

Cum sicilienii au picat in D, Puscas s-a intors la Inter, iar Conte e nevoit sa se bazeze pe el in meciurile amicale tari din Singapore. Inter are o serie de amicale de gala la International Champions Cup, iar primul dintre ele este cu Manchester United, maine, de la ora 14:30. Cum Icardi nu mai face parte din lotul lui Inter, Puscas este atacantul pe care se bazeaza Conte, scrie Corierre dello Sport.

Puscas a plecat azi catre Singapore, unde urmeaza sa se alature lotului echipei milaneze. La conferinta de azi, Conte a anuntat ca devina frustrat din cauza negocierile fara succes in privinta transferului lui Romelu Lukaku de la Manchester United.

Englezii vor 85 de milioane de euro pentru atacantul lor, iar Inter nu poate oferi mai mult de 65 din cauza fair-play-ului financiar. Viitorul lui Puscas la Inter depinde si de reusita acestui transfer, dar si de cum se va descurca in amicalele din aceasat vara. In saptamana urmatoare, Inter are meciuri cu Manchester United, Juventus Torino si PSG!



Alaturi de Puscas, Conte a mai chemat un pusti de 17 ani pentru postul de atacant, Sebastiano Esposito.

George Puscas a jucat 7 partide pentru Inter Milano in 2015. De atunci el a fost trimis la Benevento, Novara si Palermo.



Inter a refuzat doua oferte pentru George Puscas!



Atacantul roman s-a remarcat vara asta la EURO, iar ofertele nu au intarziat. Puscas a fost dorit de CSKA Moscova si Spartak, insa cele doua cluburi din Rusia au fost refuzate din start de catre Inter.

George Puscas e anuntat om de baza si la echipa nationala, care intalneste pe 5 si 8 septembrie Spania si Malta in preliminariile EURO 2020 in direct la PROTV!