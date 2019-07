Un rapper a creat o melodie pentru starurile nationalei Romaniei U21: "Sunt ca George Puscas cand trag, e de pus in rama"

DJ-ul de la nationala, Radu va pune muzica in vestiar la meciul cu Spania, in septembrie, la PRO TV

Un rapper a compus melodii pentru Radu, Puscas si Baluta.

Un fost fotbalist, pasionat de calculatoare si de muzica rap, i-a uimit pe jucatorii lui Radoi dupa Euro. Le-a trimis melodiile facute pentru ei.

"Sunt sigur pe mine, unde trebuie, ca Andrei Radu. Pustiu' n-are nicio teama.. sunt ca George Puscas cand trag, e de pus in rama. In spatele blocului bagam o miuta.. Inalt si puternic ca Tudor Baluta" - sunt versurile.



Inaintea meciurilor, Radu ii motiveaza pe colegi cu muzica in vestiar.

"Au zis ca e super misto, m-au felicitat, nu se asteptau" a spus Tiberiu Vasii.