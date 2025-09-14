Fotbalistul a fost lăudat de Chivu, chiar dacă Inter a pierdut dramatic cu Juventus: „Asta ne poate oferi”

Inter a fost învinsă de Juventus în deplasarea, scor 3-4, după un meci nebun, care a oferit goluri senzaționale.

Torinezii au marcat prin Kelly, Yildiz, Khephren Thuram și Adzic, în timp ce de la echipa lui Cristi Chivu au înscris de două ori prin Calhanoglu și Marcus Thuram.



Cristi Chivu l-a lăudat pe Calhanoglu, chiar dacă Inter a pierdut



Hakan Calhanoglu a fost cel mai bun jucător de pe tren al lui Inter și a reușit „dubla” în poarta lui Juventus.

Ambele goluri ale mijlocașului turc au venit după execuții greu de reprodus și care i-au arătat calitatea din plin.

Cu toate că Inter nu a plecat cu niciun punct după „Derby d’Italia”, Cristi Chivu și-a scos în evidență jucătorul care a avut o prestație excelentă. Antrenorul român a explicat și unde a greșit echipa sa în finalul partidei.

„Îmi asum meritul pentru prestația întregii echipe, chiar și atunci când am fost în dezavantaj și ne chinuiam. Hakan a făcut ceea ce ne așteptam și asta ne poate oferi. Trebuie să înțelegi momentele și când poți sau nu poți face anumite lucruri.

Am cheltuit mult pentru a schimba lucrurile, iar ultimele 10 minute ar fi putut fi gestionate diferit. Haideți să mergem mai departe și să ducem acasă lucrurile bune pe care le-am făcut, chiar dacă nu am câștigat niciun punct. Trebuie să uităm și de unele dintre evenimentele trecute pentru a avea seninătate și claritate.”, a spus Cristi Chivu, confrom Sky Sport.it.

