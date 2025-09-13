Lloyd Kelly (14'), Kenan Yildiz (38'), Kephren Thuram (83') și Vasilije Adzic (90+1') au înscris pentru Juventus, în timp ce Hakan Calhanoglu (30', 65') și Marcus Thuram (76') au făcut-o pentru Inter.



Cristi Chivu e optimist după ce Inter a pierdut cu Juventus într-un meci în care s-au înscris șapte goluri: ”Am câștigat!”



Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a sugerat după meci că elevii săi au evoluat bine, dar pleacă, totuși, acasă cu regretul înfrângerii.

Tehnicianul a explicat că echipa a arătat personalitate, a reușit să controleze jocul pe alocuri și să creeze suficiente ocazii, însă lipsa de concentrare din momentele-cheie a făcut diferența.



De asemenea, Chivu l-a lăudat pe Hakan Calhanoglu, despre care a spus că a fost extrem de important pe faza ofensivă a echipei.



”Am jucat un meci grozav, atât în prima, cât și în a doua repriză. Trebuie să înțelegem anumite momente, mai ales ultimele zece minute. Trebuie să privim la prestație. Am venit aici să câștigăm și am făcut-o. Ar fi trebuit să facem mai mult în ultimele minute.



Nu privesc niciodată la nivel individual. Ar fi trebuit să gestionăm mai bine mingea înainte să ajungă la Dimarco. De la începutul meciului, când au fost în dificultate, au degajat mingea în tribune.



(n.r. Putem spune că Calhanoglu și-a revenit?) Îmi asum meritele pentru întreaga prestație a echipei, chiar și atunci când am fost conduși. Hakan a făcut ce știe să facă, iar tot ce poate el să facă este cu siguranță util pentru noi.



Trebuie să fii bun la a înțelege momentul potrivit și când poți să faci anumite lucruri. În meci, echipa a depus mult efort pentru a întoarce situația: poți să te antrenezi și să lucrezi la acest obicei. Plecăm acasă cu regretul că nu am câștigat jocul.



Putem privi la prestație, chiar și la a doua repriză cu Udinese. Putem șterge ceva din trecut pentru a readuce calmul și a aduce rezultatul acasă”, a spus Chivu după meci, citat de TuttoMercatoWeb.

