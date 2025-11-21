Fostul fotbalist a numit marea provocare pentru Inter: „Mă aștept să îi creeze probleme lui Chivu”

Interul lui Cristi Chivu va avea un test complicat după pauza internațională.

Inter merge perfect cu Cristi Chivu pe bancă și se află pe primul loc în Serie A, în urma victorie din ultima etapă, 2-0 cu Lazio.

Pentru „nerazzurri” urmează derby-ul cu AC Milan, din runda 12 de Serie A, care va avea loc duminică, 23 noiembrie, de la 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Marea provocare pentru Cristi Chivu din duelul cu AC Milan: „Mă aștept să îi creeze probleme”

Massimo Brambati a prefațat duelul dintre cele două formații milaneze și a constatat că nu există o favorită certă, chiar dacă inter pleacă ușor favorită.

Fostul jucător de la Empoli, Torino sau Bari a explicat totuși că cheia partidei ar putea fi cei doi antrenori, Cristi Chivu și Massimiliano Allegri, iar ultimul ar putea avea un avantaj față de antrenorul român, în opinia lui Brambati.

„Am citit cuvintele lui Maldini, cu care sunt complet de acord. Este un meci ciudat, nimeni nu este favorit. Trebuie să fiu sincer, o văd pe Inter în avantaj pentru că are jucători obișnuiți cu anumite provocări.

Și mai este și Chivu , care nu este obișnuit cu asta ca antrenor. Mă aștept ca Allegri, cu unele mutări, să-i creeze probleme lui Chivu.”, a declarat Massimo Brambati, conform presei din Italia.

„Nerazzurri” au 24 de puncte în clasament și se află la egalitate cu AS Roma și AC Milan. Cristi Chivu are patru victorii din tot atâtea meciuri în Champions League, iar Inter este una dintre puținele echipe cu maximum de puncte din cea mai tare competiție europeană.

