FABULOS | Dupa Ibrahimovic, Milan vrea sa dea inca o lovitura! Negociaza cu un antrenor pe care vor sa il faca "noul Alex Ferguson"! Anuntul momentului in Italia

AC Milan vrea sa aduca un antrenor legendar pe San Siro.

Formatia antrenata de Stefano Pioli, AC Milan, se claseaza pe locul 12 in Serie A dupa 18 partide, la 12 puncte e primul loc care asigura accederea in grupele Europa League si la 13 puncte de primul loc care asigura accederea in grupele Champions League.

Oficialii clubului sunt convinsi de faptul ca va fi foarte greu ca in acest sezon Milan sa ajunga in grupele unei competitii europene si pregatesc un proiect de viitor. Potrivit Gazzetta Dello Sport, Massimiliano Allegri ar urma sa vina din sezonul viitor pe San Siro pentru a prelua echipa. Acesta i-a mai antrenat pe milanezi in perioada 2010-2014, iar conducerea i-a promis ca il va face "noul Ferguson" din fotbalul italian. Conform sursei citate, o alta promisiune pe care sefii clubului i-au facut-o lui Allegri este aceea ca va avea libertate de decizie in alcatuirea lotului, ceea ce nu a mai avut-o niciun alt antrenor in actualul proiect.