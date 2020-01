ZLATAN E LA PAMANT! Ce au putut face fanii lui Malmo cu statuia jucatorului lui AC Milan

Fanii lui Malmo au reusit sa se razbune pe Zlatan Ibrahimovic. Dupa mai multe incercari nereusite, acestia i-au darmat statuia pe care au construit-o pentru el cu doar cateva luni in urma.

Furiosi pentru decizia acestuia de a cumpara actiunile clubului rival, Hammarby, acestia i-au vandalizat casa jucatorului lui Milan si i-au distrus statuia. I-au taiat nasul, degetele de la picioare, au incendiat-o si i-au scris "Tigan" in fata acesteia.

Seara trecuta au reusit ce si-au propus de la inceput, sa o dea jos cu totul, distrugand astfel statuia care avea rolul de recunostinta la adresa lui Zlatan pentru tot ce a facut la clubul Malmo.

A statue of Zlatan Ibrahimovic has been toppled outside Malmo's stadium.

This the latest attack by vandals, unhappy after the former Sweden striker invested in a rival club.

