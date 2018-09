"A salvat echipa cu o interventie incredibila!" Ce a facut "Radu cel Frumos" la debutul in Serie A pentru Genoa

Ionut Radu, portarul celor de la Genoa a debutat in tricoul formatiei lui Pandev. Acesta a avut o prestatie excelenta in meciul cu Chievo.

Debut perfect pentru Radu la Genoa in Serie A. Portarul nationalei de tineret a mentinut poarta intacta in victoria gazdelor cu 2-0 in fata lui Chievo.

Ionut Radu a profitat de faptul ca in etapa trecuta, Marchetti, portarul numarul unu al formatiei de pe Luigi Ferrari a primit 4 goluri pe Olimpico cu Lazio.

Romanul a avut o parada excelenta la scorul de 2-0 si Genoa a castigat fara emotii partida cu Chievo acumuland 9 puncte dupa 5 meciuri si urcand pana pe locul 8 in Serie A.

Presa din Italia a avut doar cuvinte de lauda pentru Ionut Radu si au scris ca "Radu a salvat rezultatul cu o interventie incredibila".