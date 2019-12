"Este un Balon de Aur nativ!" Declaratia ZILEI vine din Serie A, inainte de Inter - Barcelona

Inter Milano o intalneste pe Barcelona in ultimul meci al grupelor din Champions League, marti, 10 decembrie.

Fostul presedinte al lui Inter Milano a uimit cu ultimele declaratii facute, inainte de meciul cu Barcelona. Massimo Moratti a oferit un interviu pentru cotidianul catalan SPORT in care a vorbit despre duelul dintre cele doua, dar si despre Leo Messi.

"Barcelona joaca intotdeauna in stilul sau si cu acelasi obiectiv: sa castige. Am incredere totala in Antonio Conte si echipa sa, sunt convins ca pot ajunge in fazele eliminatorii.

Fara dubii, Messi este un Balon de Aur nativ, s-a nascut Balon de Aur. Fotbalul este ceva natural pentru el, iar daca Barcelona castiga, intotdeauna ai semnatura lui in spatele victoriei.

Il valorez si respect pe Cristiano Ronaldo, bineinteles, insa Messi este Messi. A meritat sa castige cel de-al saselea Balon de Aur si pe cele pe care le-a castigat anterior. Leo Messi este un geniu al fotbalului", a declarat Moratti pentru SPORT.