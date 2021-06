Este oficial! Inter si-a gasit antrenor dupa despartirea de Conte! Simone Inzaghi va fi noul manager al clubului

Italianul va fi antrenorul celor de la Inter pentru urmatoarele doua sezoane.

Antonio Conte a plecat de la Inter dupa ce a reusit sa castige Serie A. Antrenorul italian nu a fost de acord cu masurile conducerii, care vrea sa isi asigure un profit de 100 de milioane de euro din vanzarea jucatorilor si sa reduca salariile, inclusiv ale staff-ului, cu 20%, asa ca a incheiat intelegerea cu clubul italian.

Inter s-a reprofilat rapid, a ales un tehnician care este adeptul aceluiasi sistem de joc folosit de Conte, 3-5-2. Joi, Simone Inzaghi a fost numit antrenorul echipei pentru urmatoarele doua sezoane.



"FC Internazionale Milano ar dori sa-l intampine pe Simone Inzaghi la club, ca noul antrenor al primei noastre echipe. Antrenorul italian a semnat un contract valabil pe doi ani cu nerazzurri", este comunicatul oficial emis de catre club.

In cele 5 sezoane in care a pregatit-o pe Lazio, Inzaghi a reusit sa readuca echipa din Roma in Champions League si sa castige o Cupa a Italiei si doua Supercupe.