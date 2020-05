"Este greu, foarte greu!" Eriksen traieste clipe de groaza in Italia! Fotabalistul a fost oprit de politie pe strazile din Milano! Ce s-a intamplat

Christian Eriksen a fost oprit de politie in Italia.

Fotbalistul celor de la Inter, Christian Eriksen, a vorbit despre pandemia de coronavirus din Italia si spune ca a fost oprit de politie la 6 saptamani dupa ce a iesit din casa.

"Este greu, foarte greu. Nu am atins mingea timp de sapte saptamani. Si chiar in acea zi m-a oprit politia pe strada. Nu vorbesc foarte bine italiana, asa ca le-am explicat ce am vrut sa fac. A trebuit sa le prezint toate documentele. Imi este greu sa ma antrenez in aceste conditii. Pot sa alerg cam 35 de metri. Nu te poti antrena acasa. Nu au conditii. Imi e dor de fotbal", a declarat Eriksen petrnu Gazzetta dello Sport.

Eriksen a venit la Inter in luna ianuarie a acestui an si a evoluat in 8 meciuri pentru echipa antrenata de Antonio Conte. A marcat un gol si a oferit o pasa de gol.