El e puștiul dorit de Cristi Chivu! Inter se luptă cu două rivale din Serie A pentru semnătură

Inter ocupă primul loc în Italia, cu 69 de puncte, având un avans de șase puncte față de AC Milan, în timp ce SSC Napoli completează podiumul, cu 62 de puncte.

În paralel cu lupta pentru titlu, oficialii lui Inter pregătesc deja viitorul și urmăresc mai mulți jucători tineri.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, clubul milanez este interesat de mijlocașul Issa Doumbia, legitimat la Venezia FC.

Inter nu este însă singura echipă care îl monitorizează pe fotbalistul de 22 de ani. Pentru semnătura sa se mai luptă și AS Roma și AC Milan.

În actualul sezon, Doumbia a adunat 32 de meciuri pentru Venezia, în care a marcat opt goluri și a oferit cinci pase decisive, în 2.677 de minute jucate.

Născut la Treviglio, mijlocașul este fost internațional italian U21, pentru care a bifat trei selecții. 

Fotbalistul este cotat la aproximativ opt milioane de euro și visează să fie convocat la prima reprezentativă a Italiei, deși federația din Coasta de Fildeș încearcă să îl convingă să accepte convocarea la naționala africană.

În prezent, Venezia FC este lider în Serie B, cu 68 de puncte, și este foarte aproape de revenirea în prima ligă.

După pauza internațională, Inter Milan revine pe teren duminică, 5 aprilie, de la ora 21:45, când va primi vizita celor de la AS Roma, în etapa a 31-a din Serie A.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada
O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce s-a ales de ”noul Messi”, văzut următorul star al Barcelonei! Unde joacă la 21 de ani
Ce s-a ales de ”noul Messi”, văzut următorul star al Barcelonei! Unde joacă la 21 de ani
Jurgen Klopp ”a bătut la ușa” lui Liverpool și l-a recomandat pe urmașul lui Salah! Situație incredibilă
Jurgen Klopp ”a bătut la ușa” lui Liverpool și l-a recomandat pe urmașul lui Salah! Situație incredibilă
Gigi Becali, lovit unde îl doare mai tare! Minus 3.500.000 de € la FCSB într-o singură zi
Gigi Becali, lovit unde îl doare mai tare! Minus 3.500.000 de € la FCSB într-o singură zi
Legendarul Vlad Hagiu, la ceas aniversar. România a fost pe culmi cu fostul mare poloist
Legendarul Vlad Hagiu, la ceas aniversar. România a fost pe culmi cu fostul mare poloist
Real Madrid a primit vestea: ce urmează pentru Vinicius Junior
Real Madrid a primit vestea: ce urmează pentru Vinicius Junior
Sabin Ilie, discurs manifest după eșecul cu Turcia: „Suntem o adevărată mașină de primit pumni în cap”
Sabin Ilie, discurs manifest după eșecul cu Turcia: „Suntem o adevărată mașină de primit pumni în cap”
Inovație din Balcani! Cum va dribla Bosnia pedeapsa de la FIFA și va avea mai mulți fani la barajul cu Italia pentru Mondial
Inovație din Balcani! Cum va dribla Bosnia pedeapsa de la FIFA și va avea mai mulți fani la barajul cu Italia pentru Mondial
Avertismentul lui Ion Țiriac pentru Gică Hagi la națională! Adevăratul motiv pentru care ratăm calificările
Avertismentul lui Ion Țiriac pentru Gică Hagi la națională! Adevăratul motiv pentru care ratăm calificările
Surpriză de proporții! Ofertă pentru Ianis Hagi, la două zile după meciul cu Turcia

Surpriză de proporții! Ofertă pentru Ianis Hagi, la două zile după meciul cu Turcia

Radu Drăgușin, față în față cu decizia carierei: „Să meargă acolo”

Radu Drăgușin, față în față cu decizia carierei: „Să meargă acolo”

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

Daniel Pancu i-a dat replica lui Neluțu Varga: „În cazul ăsta, nu mai rămân la CFR”

Daniel Pancu i-a dat replica lui Neluțu Varga: „În cazul ăsta, nu mai rămân la CFR”

Ce se întâmplă cu George Pușcaș, după accidentarea din amicalul cu CS Dinamo

Ce se întâmplă cu George Pușcaș, după accidentarea din amicalul cu CS Dinamo

"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană

"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană



"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană
"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană
Inovație din Balcani! Cum va dribla Bosnia pedeapsa de la FIFA și va avea mai mulți fani la barajul cu Italia pentru Mondial
Inovație din Balcani! Cum va dribla Bosnia pedeapsa de la FIFA și va avea mai mulți fani la barajul cu Italia pentru Mondial
Avertismentul lui Ion Țiriac pentru Gică Hagi la națională! Adevăratul motiv pentru care ratăm calificările
Avertismentul lui Ion Țiriac pentru Gică Hagi la națională! Adevăratul motiv pentru care ratăm calificările
Sabin Ilie, discurs manifest după eșecul cu Turcia: „Suntem o adevărată mașină de primit pumni în cap”
Sabin Ilie, discurs manifest după eșecul cu Turcia: „Suntem o adevărată mașină de primit pumni în cap”
Radu Drăgușin, față în față cu decizia carierei: „Să meargă acolo”
Radu Drăgușin, față în față cu decizia carierei: „Să meargă acolo”
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Parma - Venezia 1-1, în Serie A. "Cruciații" se încurcă pe teren propriu și rămân în zona retrogradării
Parma - Venezia 1-1, în Serie A. "Cruciații" se încurcă pe teren propriu și rămân în zona retrogradării
Dennis Man, sub semnul întrebării pentru meciul Parma - Venezia. Anunțul din Italia
Dennis Man, sub semnul întrebării pentru meciul Parma - Venezia. Anunțul din Italia
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
„Săptămâna gastronomică”, la Sibiu. Pentru 50 de lei, clienții pot încerca două preparate deosebite în zeci de restaurante

stirileprotv „Săptămâna gastronomică”, la Sibiu. Pentru 50 de lei, clienții pot încerca două preparate deosebite în zeci de restaurante

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”

stirileprotv Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”

O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada

stirileprotv O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada

