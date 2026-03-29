El e puștiul dorit de Cristi Chivu! Inter se luptă cu două rivale din Serie A pentru semnătură

În paralel cu lupta pentru titlu, oficialii lui Inter pregătesc deja viitorul și urmăresc mai mulți jucători tineri.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, clubul milanez este interesat de mijlocașul Issa Doumbia, legitimat la Venezia FC.

Inter se luptă cu două rivale din Serie A pentru semnătura lui Doumbia

Inter nu este însă singura echipă care îl monitorizează pe fotbalistul de 22 de ani. Pentru semnătura sa se mai luptă și AS Roma și AC Milan.

În actualul sezon, Doumbia a adunat 32 de meciuri pentru Venezia, în care a marcat opt goluri și a oferit cinci pase decisive, în 2.677 de minute jucate.