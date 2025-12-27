După ce a cheltuit aproape 500 de milioane de euro în vară, Liverpool nu se oprește și vrea să aducă un jucător care să ofere mai multă liniște în compartimentul defensiv.



Liverpool pregătește banii pentru următorul transfer



Potrivit transfernewslive.com, Liverpool e gata să plătească aproximativ 80 de milioane de lire sterline, adică echivalentul a 91 de milioane de euro, pentru următorul transfer. ”Cormoranii” au pus ochii pe Alessandro Bastoni (26 de ani), fundașul lui Inter Milano.



Chiar dacă oferta poate fi una tentantă pentru echipa lui Cristi Chivu, este greu de crezut că italienii vor renunța la titularul din defensivă.



Cu 24 de meciuri, două goluri și cinci pase decisive în acest sezon, Bastoni este de aproape nouă ani la Inter Milano. În 2017, clubul l-a transferat de la Atalanta pentru 31,1 milioane de euro.



Liverpool - Wolves, LIVE pe VOYO de la 17:00



Liverpool se află într-o revenire de formă, a ajuns la trei victorii consecutive și a urcat pe locul 6, însă Arne Slot are probleme serioase de lot. Alexander Isak s-a accidentat grav la partida cu Tottenham, Mohamed Salah este plecat la Cupa Africii, iar Dominik Szoboszlai este suspendat.



De partea cealaltă, Wolves este condamnată la retrogradare. A strâns doar două puncte în primele 17 etape, ceea ce reprezintă cel mai slab start de sezon din istorie al unei echipe din Anglia.

