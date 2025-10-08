Deși contractul său actual expiră abia în 2028, fundașul Alessandro Bastoni, 26 de ani, este gata să semneze o nouă înțelegere, valabilă până în iunie 2030, potrivit Ilnerazzurro, pentru a bloca orice tentativă venită din străinătate.



Mșcarea vine ca un semnal de încredere totală pentru un jucător care a devenit un lider incontestabil în vestiarul echipei antrenate de Cristian Chivu. Cu 184 de meciuri și șase goluri în tricoul "nerazzurro", Bastoni nu este doar un simplu apărător, ci unul dintre simbolurile noii direcții a clubului.



Ofertă de nerefuzat pentru a respinge asaltul englezilor



Noul contract nu reprezintă doar o prelungire a duratei, ci și o îmbunătățire substanțială a salariului. Șefii lui Inter doresc astfel să-l recompenseze pe Bastoni pentru evoluțiile sale excelente, dar și să transmită un mesaj despre stabilitatea financiară a clubului.



Presa din Italia scrie că alarmele din Premier League, în special de la Chelsea, echipă antrenată de Enzo Maresca, rămân active. Totuși, voința fotbalistului este clară: acesta dorește să continue pe stadionul "Giuseppe Meazza" și să-și adauge noi performanțe în palmares cu Inter.