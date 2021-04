"E total obsedat!" Dybala, despre iesirile nervoase ale lui Ronaldo! Ce spune despre comparatia portughezului

Paulo Dybala a acordat un interviu presei spaniole si a vorbit despre Messi, Ronaldo si Aguero.

Paulo Dybala a vorbit intr-un interviu acordat publicatiei spaniole Sport care sunt sansele ca Lionel Messi sa ajunga la Juventus si care este cel mai bun jucator dintre Cristiano Ronaldo si atacantul argentinian.

Atacantul lui Juventus a vorbit despre posibilitatea ca Sergio Aguero sa semneze cu Barcelona in sezonul urmator:

"Nu este o decizie usoara pentru el, deoarece multe cluburi si-l doresc. Are o relatie excelenta cu Leo Messi. Nu am mai vorbit cu el de mult timp, dar i-am spus ca la Juventus usiile sunt deschise."

Argentinianul a vorbit si despre conationalul sau, Leo Messi si unde si-ar dori sa joace in urmatoarea stagiune

"Ar fi frumos sa se retraga la Barcelona. Daca ar veni la Juventus, cu Cristiano si Leo, nu ar fi deloc usor sa mai prinzi loc in echipa. Pentru un jucator din echipa, ar fi foarte greu daca acest lucru s-ar intampla."

Dybala a fost intrebat si pe cine considera mai bun dintre Ronaldo si Messi, avand in vedere ca la Torino imparte vestiarul cu starul portughez, iar la echipa nationala este coleg cu vedeta Barcelonei.

"Nu cred ca se aseamana deloc. De aceea, este foarte usor pentru mine. Ii aleg pe amandoi. Nu cred ca unul este mai bun decat celalalt."

Atacantul lui Juventus a vorbit si despre obsesia lui Cristiano Ronaldo a de a invinge mereu si care sunt starile portughezului atunci cand echipa pierde.

"Amandoi ne apropiem de o suta de goluri pentru Juventus. Mie imi mai trebuie unul si lui ii lipsesc trei. Intotdeauna vrea sa castige. Chiar si la antrenament, cand pierde, devine foarte nervos pentru cateva minute

Ne antrenam impreuna si exersam loviturile libere. Eu execut de pe partea dreapta si el, de pe partea stanga. Este total obsedat. Mereu vrea sa castige, mereu."

Paulo Dybala a fost implicat intr-un scandal acum doua luni, cand colegul sau McKennie a organizat o petrecere si l-a invitat pe argentinian si pe Arthur Melo. Toti trei au fost penalizati de catre club pentru ca au incalcat protocoalele anti-COVID-19.

