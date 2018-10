Scenariu SUMBRU in scandalul momentului: Cristiano Ronaldo, OBLIGAT sa se intoarca in Portugalia! Ce se poate intampla cu portughezul

Cristiano Ronaldo ar putea sa se vada obligat sa revina in Portugalia.

Cristiano Ronaldo s-ar putea intoarce in Portugalia pentru a evita extradarea in Statele Unite in cazul de viol in care este cercetat.

Starul lui Juventus a fost acuzat de viol de modelul Kathryn Mayorga. Incindentul s-ar fi petrecut intr-un hotel din Las Vegas in 2009.

Daca acuzatiile femeii se vor dovedi reale in urma anchetei judecatorilor, autoritatile americane ar putea cere extradarea lui Ronaldo pentru ca acesta sa se prezinte la procesele din Statele Unite.

"Regulile sunt diferite in Europa si in Statele Unite, iar autoritatile americane au posibilitatea de a solicita extradarea lui Ronaldo daca el nu se afla in Portugalia", a explicat avocatul Emilio Cortes in presa din Spania.

Acest lucru se poate intampla pentru ca mandatul de arestare nu poate fi folosit impotriva suspectilor care traiesc in tarile lor natale.

Autoritatile din State au deschis o noua ancheta in cazul acuzatiilor de viol facute de Kathryn Mayorga la adresa lui Cristiano Ronaldo.

Portughezul a caracterizat acuzatiile ca fiind "fake news" si a spus ca "violul este o crima care se plaseaza in contradictie cu toate credintele sale".