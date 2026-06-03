E gata! Cristi Chivu a primit vestea

Chiar dacă Jose Mourinho nu a fost încă anunțat oficial, se pare că Real Madrid a rezolvat transferul lui Denzel Dumfries (30 de ani), fundașul dreapta de la Inter Milano și unul dintre oamenii de bază ai lui Cristi Chivu pe ”Meazza”. În schimbul său, madrilenii vor plăti 20 de milioane de euro, sumă ce reprezintă clauza de reziliere din contractul său.

E gata! Denzel Dumfries va fi jucătorul lui Real Madrid

Lucrurile s-au mișcat repede, iar transferul pare să fi intrat în linie dreaptă. Jucătorul s-a înțeles deja cu Real Madrid, iar Inter Milano a primit vestea marți seară.

Astfel, Real Madrid va activa clauza de reziliere de 20 de milioane de euro din contractul olandezului cu Inter Milano, scrie jurnalistul Fabrizio Romano, iar Cristi Chivu va rămâne fără unul dintre cei mai buni jucători din lot.

În această perioadă, campioana Italiei nu stă degeaba. Inter Milano vrea să-l transfere pe Marco Palestra (21 de ani) ca înlocuitor pentru Dumfries. Fundașul dreapta împrumutat de Atalanta la Cagliari în sezonul precedent este evaluat la 50 de milioane de euro de clubul său.