E gata! Cristi Chivu a primit vestea

E gata! Cristi Chivu a primit vestea Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Real Madrid a rezolvat un transfer de la Inter Milano.

TAGS:
Denzel DumfriesInter MilanoReal Madrid
Din articol

Chiar dacă Jose Mourinho nu a fost încă anunțat oficial, se pare că Real Madrid a rezolvat transferul lui Denzel Dumfries (30 de ani), fundașul dreapta de la Inter Milano și unul dintre oamenii de bază ai lui Cristi Chivu pe ”Meazza”. În schimbul său, madrilenii vor plăti 20 de milioane de euro, sumă ce reprezintă clauza de reziliere din contractul său.

E gata! Denzel Dumfries va fi jucătorul lui Real Madrid

Lucrurile s-au mișcat repede, iar transferul pare să fi intrat în linie dreaptă. Jucătorul s-a înțeles deja cu Real Madrid, iar Inter Milano a primit vestea marți seară.

Astfel, Real Madrid va activa clauza de reziliere de 20 de milioane de euro din contractul olandezului cu Inter Milano, scrie jurnalistul Fabrizio Romano, iar Cristi Chivu va rămâne fără unul dintre cei mai buni jucători din lot.

În această perioadă, campioana Italiei nu stă degeaba. Inter Milano vrea să-l transfere pe Marco Palestra (21 de ani) ca înlocuitor pentru Dumfries. Fundașul dreapta împrumutat de Atalanta la Cagliari în sezonul precedent este evaluat la 50 de milioane de euro de clubul său.

Dumfries pleacă de la Inter după 5 sezoane

Denzel Dumfries juca din 2021 la Inter, după ce a fost cumpărat de la PSV cu aproximativ 14 milioane de euro. A strâns în total 207 meciuri, a marcat 27 de goluri și a cucerit 8 trofee: două titluri, trei Cupe ale Italiei și trei Supercupe.

În mandatul lui Cristi Chivu, Dumfries a lipsit o bună perioadă din cauza unei accidentări la gleznă. Olandezul a strâns 28 de meciuri și a marcat 5 goluri.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imaginile postate de Dua Lipa după ce s-a căsătorit. Cum s-a îmbrăcat la cununia civilă. GALERIE FOTO
Imaginile postate de Dua Lipa după ce s-a căsătorit. Cum s-a îmbrăcat la cununia civilă. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Val de ironii la adresa unui tricolor după Georgia - România: "I-a zis lui Hagi că nu poți să joci?"
Val de ironii la adresa unui tricolor după Georgia - România: "I-a zis lui Hagi că nu poți să joci?"
ULTIMELE STIRI
Lovitură în Formula 1: Charles Leclerc a semnat!
Lovitură în Formula 1: Charles Leclerc a semnat!
Imaginile prin care Sorana Cîrstea a lăsat în urmă Parisul și turneul de la Roland Garros
Imaginile prin care Sorana Cîrstea a lăsat în urmă Parisul și turneul de la Roland Garros
Câte sute de fotbaliști sunt debutanți la un Campionat Mondial
Câte sute de fotbaliști sunt debutanți la un Campionat Mondial
O echipă din Superligă, aproape de colaps! Primăria vrea să preia stadionul în contul datoriilor
O echipă din Superligă, aproape de colaps! Primăria vrea să preia stadionul în contul datoriilor
Mutare-bombă, la CFR: Cadu vrea să-și angajeze cumnatul, ultima dată în liga a 3-a!
Mutare-bombă, la CFR: Cadu vrea să-și angajeze cumnatul, ultima dată în liga a 3-a!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce nu s-a văzut la TV. Gestul făcut de Gică Hagi după Georgia - România

Ce nu s-a văzut la TV. Gestul făcut de Gică Hagi după Georgia - România

Gică Hagi, declarații după primul meci ca selecționer al României: ”Vreau să îl am la echipa națională!”

Gică Hagi, declarații după primul meci ca selecționer al României: ”Vreau să îl am la echipa națională!”

Ce tricolor a uimit la Tbilisi după Georgia - România 1-1: ”Va juca pe cele mai mari scene ale fotbalului mondial”

Ce tricolor a uimit la Tbilisi după Georgia - România 1-1: ”Va juca pe cele mai mari scene ale fotbalului mondial”

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: Real îl ia pe starul Interului. „Înlocuitor pentru Carvajal“

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: Real îl ia pe starul Interului. „Înlocuitor pentru Carvajal“

Lovitură pentru un club din play-off! Conturi blocate și interdicție la transferuri. Ce urmează

Lovitură pentru un club din play-off! Conturi blocate și interdicție la transferuri. Ce urmează

Georgia – România 1-1 | Gică Hagi debutează cu o remiză în al doilea mandat de selecționer

Georgia – România 1-1 | Gică Hagi debutează cu o remiză în al doilea mandat de selecționer



Recomandarile redactiei
Imaginile prin care Sorana Cîrstea a lăsat în urmă Parisul și turneul de la Roland Garros
Imaginile prin care Sorana Cîrstea a lăsat în urmă Parisul și turneul de la Roland Garros
Mutare-bombă, la CFR: Cadu vrea să-și angajeze cumnatul, ultima dată în liga a 3-a!
Mutare-bombă, la CFR: Cadu vrea să-și angajeze cumnatul, ultima dată în liga a 3-a!
Lovitură în Formula 1: Charles Leclerc a semnat!
Lovitură în Formula 1: Charles Leclerc a semnat!
Câte sute de fotbaliști sunt debutanți la un Campionat Mondial
Câte sute de fotbaliști sunt debutanți la un Campionat Mondial
A fost anunțată echipa la care va juca Ianis Stoica în următorul sezon
A fost anunțată echipa la care va juca Ianis Stoica în următorul sezon
Alte subiecte de interes
Pe lista lui Manchester City în vara trecută, jucătorul lui Chivu nu a ezitat: „Aș fi cu siguranță interesat”
Pe lista lui Manchester City în vara trecută, jucătorul lui Chivu nu a ezitat: „Aș fi cu siguranță interesat”
Ce veste pentru Cristi Chivu! Anunțul conducerii lui Inter
Ce veste pentru Cristi Chivu! Anunțul conducerii lui Inter
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
CITESTE SI
Imaginile postate de Dua Lipa după ce s-a căsătorit. Cum s-a îmbrăcat la cununia civilă. GALERIE FOTO

stirileprotv Imaginile postate de Dua Lipa după ce s-a căsătorit. Cum s-a îmbrăcat la cununia civilă. GALERIE FOTO

Despărțirea momentului în showbizul din România. Au pozat mereu în cuplul perfect și păreau de nedespărțit. Acum, celebru artist și partenera sa și-au spus „adio”

protv Despărțirea momentului în showbizul din România. Au pozat mereu în cuplul perfect și păreau de nedespărțit. Acum, celebru artist și partenera sa și-au spus „adio”

Cine este omul de afaceri sârb, cu doctoratul făcut la Craiova, care vrea să relanseze Yugo la prețuri sub Dacia

stirileprotv Cine este omul de afaceri sârb, cu doctoratul făcut la Craiova, care vrea să relanseze Yugo la prețuri sub Dacia

O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030

stirileprotv O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!