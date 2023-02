Într-o postare făcută pe rețelele sociale lunea trecută, Jankto a spus că vrea să își trăiască viața "liber, fără frici, fără a fi judecat, fără violență și numai cu iubire. Sunt homosexual și nu vreau să mă mai ascund".

Jankto (45 de meciuri și 4 goluri la naționala Cehiei) a revenit în acest weekend pe teren, după o accidentare, iar mijlocașul Spartei Praga a fost introdus în minutul 70 al meciului cu Jablonec, câștigat de echipa sa, scor 3-0.

Fotbalistul ceh a fost primit cu urale de fanii Spartei Praga, care i-au scandat și numele imediat după intrarea pe teren. Jankto a contribuit și la golul al treilea marcat de echipa sa, la câteva secunde după ce a intrat pe teren.

"Sunt fericit pentru Jankto. Nu i-a fost ușor, dar fanii au acceptat dezvăluirea sa. Suntem o echipă, noi i-am fost alături, nu văd nicio problemă", a declarat după meci Jan Kuchta, atacantul Spartei Praga, potrivit Corriere dello Sport.

This is encouraging: There were cheers from Sparta Prague fans for Jakub Jankto when he came on as a substitute this evening, days after his headline-grabbing coming out. pic.twitter.com/Tlm64OYTc3