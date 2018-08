"Direct la TINTA!" Cristiano Ronaldo i-a SPART NASUL portarului lui Chievo! Cum arata dupa ce a petrecut noaptea in spital

Cristiano Ronaldo a avut un debut apreciat la Juventus, insa portarul lui Chievo a suferit cel mai mult dupa meci.

Juventus a invins in prima etapa din Serie A cu 3-2 pe terenul celor de la Chievo Verona. Desi a avut 3 ocazii bune de gol, Ronaldo nu a reusit sa inscrie pentru Juventus. Mai mult, un incident din careul lui Chievo a costat-o pe Juventus un gol, reusita lui Mandzukic fiind anulata dupa faultul lui Ronaldo la portar.

Stefano Sorrentino s-a ales cu o fractura de piramida nazala dupa coliziunea cu Cristiano Ronaldo, dar si cu o vanataie mare pe umarul stang. Sorrentino a fost inlocuit cu Seculin, cel care a incasat in prelungiri golul victoriei de la Bernardeschi.

Desi a fost nevoit sa-si petreaca noaptea in spital pentru teste si a sta sub observatie, Sorrentino a avut puterea sa glumeasca pe retelele de socializare: "Va multumesc tuturor pentru mesajele pline de afectiune si respect. Avem o echipa fantastica si ieri am fost aproape de ceva grozav. Intre timp, CR7 nu m-a sters, ci a lovit direct la tinta!" a glumit Sorrentino.