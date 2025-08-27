Dinamo are concurență serioasă pentru Andrei Coubiș! O finalistă de Champions League a intrat ”pe fir”

Andrei Coubiș (21 de ani), fundașul crescut de AC Milan, este ținta ”câinilor” pentru finalul acestei perioade de mercato. Dinamo s-a înțeles deja cu clubul de pe San Siro, urmând ca acum să ajungă la un acord și cu jucătorul.



Fundașul ar urma să poarte o discuție cu Zeljko Kopic, iar croatul speră să-l convingă pe acesta să joace în Superliga României. Între timp, un club important din Italia a intrat ”pe fir” și vrea să-l transfere pe Coubiș.



Sampdoria îl vrea pe Andrei Coubiș



Este vorba despre Sampdoria, una dintre echipele de tradiție din Italia. Genovezii vor juca din nou în Serie B, după ce în sezonul precedent au evitat la limită retrogradarea în al treilea eșalon.



Coubiș ar putea ajunge la Sampdoria ca un transfer definitiv, scrie Daniele Lango, corespondentul Calciomercato.

