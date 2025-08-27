Dinamo are concurență serioasă pentru Andrei Coubiș! O finalistă de Champions League a intrat ”pe fir”

Dinamo are concurență serioasă pentru Andrei Coubiș! O finalistă de Champions League a intrat &rdquo;pe fir&rdquo; Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo vrea să dea încă o lovitură pe piața transferurilor.

TAGS:
andrei coubisAC MilanSampdoria
Din articol

Andrei Coubiș (21 de ani), fundașul crescut de AC Milan, este ținta ”câinilor” pentru finalul acestei perioade de mercato. Dinamo s-a înțeles deja cu clubul de pe San Siro, urmând ca acum să ajungă la un acord și cu jucătorul.

Fundașul ar urma să poarte o discuție cu Zeljko Kopic, iar croatul speră să-l convingă pe acesta să joace în Superliga României. Între timp, un club important din Italia a intrat ”pe fir” și vrea să-l transfere pe Coubiș.

Sampdoria îl vrea pe Andrei Coubiș

Este vorba despre Sampdoria, una dintre echipele de tradiție din Italia. Genovezii vor juca din nou în Serie B, după ce în sezonul precedent au evitat la limită retrogradarea în al treilea eșalon.

Coubiș ar putea ajunge la Sampdoria ca un transfer definitiv, scrie Daniele Lango, corespondentul Calciomercato.

În această vară, Coubiș a debutat pentru prima echipă a lui AC Milan, într-un meci amical din presezon disputat cu Chelsea și pierdut de rossoneri cu 1-4. Românul a fost titularizat, a înscris în propria poartă după doar cinci minute și a văzut cartonașul roșu în minutul 18 în urma unui fault comis asupra lui Joao Pedro.

În urmă cu doi ani, Andrei Coubiș și Daniel Boloca au refuzat să mai răspundă convocărilor la loturile naționale ale României. Aceștia și-au dorit să reprezinte Italia.

România nu ar fi singura opțiune pe care Coubiș o are la dispoziție. Mirandes, din Segunda Division, este interesată de serviciile fundașului crescut de AC Milan de la vârsta de 16 ani.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Recolte otrăvite în România. Autoritățile au făcut o descoperire tulburătoare în sudul țării, după o vizită pe câmpuri
Recolte otrăvite &icirc;n Rom&acirc;nia. Autoritățile au făcut o descoperire tulburătoare &icirc;n sudul țării, după o vizită pe c&acirc;mpuri
ARTICOLE PE SUBIECT
Belgienii au rămas mască după demiterea lui Mircea Rednic: &bdquo;Greșeală gravă!&rdquo;
Belgienii au rămas mască după demiterea lui Mircea Rednic: „Greșeală gravă!”
ULTIMELE STIRI
&bdquo;Messi&rdquo; de la FCSB a dat cărțile pe față după transferul &icirc;n Belgia: &bdquo;Hagi mă vedea decarul naționalei&rdquo;
„Messi” de la FCSB a dat cărțile pe față după transferul în Belgia: „Hagi mă vedea decarul naționalei”
Coechipiera Soranei C&icirc;rstea, Anna Kalinskaya a pozat provocator &icirc;nainte de US Open 2025
Coechipiera Soranei Cîrstea, Anna Kalinskaya a pozat provocator înainte de US Open 2025
Roberto De Zerbi vinde &icirc;n Premier League! Două cluburi se bat pe mijlocaș
Roberto De Zerbi vinde în Premier League! Două cluburi se bat pe mijlocaș
Constantin Budescu a fost prezentat la noua sa echipă: &rdquo;Bun venit &icirc;n familia noastră&rdquo;
Constantin Budescu a fost prezentat la noua sa echipă: ”Bun venit în familia noastră”
&bdquo;Ce superbitate!&rdquo; Adidas a lansat noua minge oficială a Champions League
„Ce superbitate!” Adidas a lansat noua minge oficială a Champions League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: &bdquo;Mă omora&rdquo;

Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”

Mesaj direct pentru Gigi Becali de la șeful Apărării: Brandul Steaua e al nostru! Contract solid ca să nu se repete povestea

Mesaj direct pentru Gigi Becali de la șeful Apărării: "Brandul Steaua e al nostru! Contract solid ca să nu se repete povestea"

Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea &icirc;n piață și ascundea banii: &Icirc;i &icirc;ngropam, să nu mă fure hoții

Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"

Denis Alibec nu se mai ascunde: &bdquo;Cel mai mare regret din cariera mea&rdquo;

Denis Alibec nu se mai ascunde: „Cel mai mare regret din cariera mea”

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Ce a spus Antonio Conte după debutul excelent &icirc;n Serie A al lui Cristi Chivu

Ce a spus Antonio Conte după debutul excelent în Serie A al lui Cristi Chivu

CITESTE SI
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se ad&acirc;ncește

stirileprotv ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

Procurorii blochează dosarele pe termen nedeterminat. Protest față de reforma pensiilor speciale

stirileprotv Procurorii blochează dosarele pe termen nedeterminat. Protest față de reforma pensiilor speciale

Ministerul Educației anunță o schimbare &icirc;n școli, cu două săptăm&acirc;ni &icirc;nainte de &icirc;nceperea noului an. Se reorganizează clasele

stirileprotv Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!