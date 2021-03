L-a SCOS pe Ronaldo din Champions League si a trait un mare soc! Ce s-a intamplat la conferinta de presa

FC Porto a eliminat-o din Champions League pe Juventus.

La conferinta de presa de la finalul partidei, antrenorul portughezilor a avut parte de o surpriza neplacuta.

Sergio Conceicao nu a primit nicio intrebare. Ofiterul de presa l-a prezentat, i-a invitat pe jurnalistii care erau conectati la conferinta prin zoom sa isi adreseze intrebarile, insa nimeni nu a zis nimic.

In momentul in care a vazut ca nimeni nu are nimic de comentat, Conceicao l-a privit curios pe ofiterul de presa, intrebandu-l daca s-a terminat conferinta. Apoi, antrenorul s-a ridicat si a plecat.

Imaginile de conferinta de presa au aparut pe internet, aceasta fiind considerata una dintre cele mai scurte conferinte de presa din istorie.

Porto manager Sergio Conceicao with a contender for the shortest press conference in history ???? pic.twitter.com/0VvPZseMWC — Hayters TV (@HaytersTV) March 10, 2021