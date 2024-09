Într-o etapă a cincea din Serie A ”dominată” de derby-ul Inter Milano - AC Milan 1-2, goluri Dimarco (27), respectiv Pulisic (10) și Gabbia (89), trebuie remarcat și debutul perfect pe banca tehnică a Romei al tehnicianului croat Ivan Juric, cel care l-a înlocuit zilele trecute pe Daniele De Rossi.

AS Roma a învins lejer fostul lider din Serie A, Udinese, scor 3-0.

Fostul golgheter din La Liga Dovbyk (’19), campionul mondial Dybala (’49 - din penalty) și Baldanzi (‘70) au marcat golurile pentru prima victorie a Romei din acest sezon.

Ivan Juric și pasiunea sa pentru death metal: ”Chuck Schuldiner de la Death a fost un artist absolut”

AS Roma a anunțat miercuri seara că noul antrenor principal al echipei, după plecarea lui Daniele De Rossi, este croatul Ivan Juric (49 de ani), care a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2025.

Fost fotbalist la Sevilla, Crotone sau Genoa, Juric s-a retras în 2010 și s-a apucat imediat de antrenorat, mai întâi la juniori, iar până acum a pregătit numai echipe din Italia.

A reușit să o promoveze în Serie A pe Crotone, o premieră pentru clubul din Calabria, apoi a pregătit-o de trei ori pe Genoa și, în ultimele cinci sezoane din Serie A, a stat pe banca lui Hellas Verona și Torino.

Ce îl face special pe Ivan Juric în peisajul fotbalistic este pasiunea sa pentru un stil muzical extrem, mai puțin spre deloc digerabil în lumea jucătorilor și antrenorilor - death metal.

Croatul a explicat într-un interviu pentru publicația Rolling Stone, în urmă cu mai mulți ani (în numărul 78 din 2010):

”Fotbaliștii nu înțeleg nimic despre muzică. O cunosc foarte superficial, viața pe care o duc îi condiționează și nu au cum să descopere alte lucruri în profunzime.

Dintre toți fotbaliștii cu care am jucat în cei 15 ani de carieră, singurul care asculta metal a fost un portar argentinian de la Crotone (n.r. - Nicolas Cinalli).

Am început când aveam 14 ani cu Metallica și Megadeth, apoi am trecut la chestii mai agresive. Death metalul este pasiunea mea, Napalm Death, Obituary și Carcass sunt adevărați artiști.

Nu-mi place nu metal, iar noile trupe de death sunt lipsite de sentiment, se gândesc doar la viteză.

Cu siguranță <<Kill'Em All>> mi-a schimbat viața. Primele patru discuri Metallica sunt toate grozave, cele de după nu mai sunt, dar <<Kill'em All>> este cel mai bun disc.

Apoi <<The Sound of Perseverance> de la Death: Chuck Schuldiner a fost un artist absolut. Și bineînțeles <<Leaders Not Followers 2>> de la Napalm Death”.

Celelalte rezultate de duminică din Serie A

Fiorentina – Lazio 2-1

Au marcat: Gudmundsson ’49 (penalty), ’89 (penalty) / Mario Gila ‘41

Monza – Bologna 1-2

Au marcat: Djuric ’43 / Urbanski ’24, Castro ‘80

* Atalanta – Como se joacă luni