De nicăieri! Fabrizio Romano i-a anunțat transferul în Serie A: „Here we go!”

La 37 de ani, mijlocașul sârb a ajuns la un acord cu Sassuolo, după despărțirea de Olympique Lyon. Fabrizio Romano a confirmat transferul cu tradiționalul „Here we go!”, anunțând că înțelegerea este valabilă pentru un an, cu opțiune de prelungire.

La 37 de ani, Nemanja Matic a semnat în Serie A

Fostul jucător al lui Chelsea și Manchester United a încheiat socotelile cu Lyon, unde era unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști, cu un salariu lunar estimat la 400.000 de euro. Mijlocașul se afla sub contract până în 2026.

Sassuolo a devenit repede opțiunea preferată a sârbului, care a avut o întâlnire la Milano cu antrenorul Fabio Grosso și cu CEO-ul Giovanni Carnevali.

