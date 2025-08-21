„Roș-albaștrii” au deschis scorul prin Daniel Bîrligea, iar Dariu Olaru a făcut 2-0 imediat după startul reprizei secunde.

Cartonașul roșu încasat de Juri Cisotti în minutul 39 s-a resimțit pe parcursul părții secunde, iar scoțienii au egalat după golurile lui Dante Polvara și Ester Sokler.

Antrenorul lui Aberdeen după remiza smulsă în ultimul minut cu FCSB

Jimmy Thelin, antrenorul lui Aberdeen, a subliniat jocul bun prestat de FCSB, dar și-a felicitat elevii după remiza smulsă în ultimele minute.

Tehnicianul scoțienilor a scos în evidență că echipa sa trebuie să aibă o prestație excelentă în returul de la București.

