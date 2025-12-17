„Și un junior m-ar fi bătut” Garbine Muguruza șochează înainte de „Bătălia Sexelor” dintre Kyrgios și Sabalenka

„Și un junior m-ar fi bătut" Garbine Muguruza șochează înainte de „Bătălia Sexelor" dintre Kyrgios și Sabalenka
Garbine Muguruza vede riscul pe care și-l asumă Aryna Sabalenka, înaintea meciului cu Nicholas Kyrgios.

Una dintre cele mai impunătoare jucătoare ale tenisului modern, din punct de vedere fizic, Garbine Muguruza a făcut o declarație prin care admite că există o diferență uriașă între tenisul masculin și tenisul feminin.

Dublă câștigătoare de turneu de mare șlem, sportiva iberică retrasă din activitate a afirmat că ar fi pierdut în fața unui junior chiar și în perioada în care era număr 1 WTA.

Garbine Muguruza își amintește că nu a câștigat niciun set împotriva bărbaților cu care s-a antrenat

„Un băiat care e număr 1000 în lume sau nici măcar nu are un loc în clasamentul mondial poate să îi fie superior unei jucătoare de top 10 WTA.

Când eram în cea mai bună formă, ca număr unu mondial, un junior m-ar fi putut bate,” a afirmat fosta rivală a Simonei Halep, cu două săptămâni înainte de „Bătălia Sexelor”, programată între Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios.

„Îmi amintesc că nu am reușit niciodată să-mi înving frații și, chiar și cu parteneri de antrenament bărbați care nu erau profesioniști, nu am putut câștiga niciodată un set împotriva lor,” a adăugat Garbine Muguruza pentru El Partidazo de COPE, transmițând că superioritatea bărbaților nu constă doar în forța de joc suplimentară, ci și în anduranță.

Episodul IV al „Bătăliei Sexelor”, Sabalenka - Kyrgios va fi pe VOYO

Meciul programat în 28 decembrie, la ora 18:00 va fi transmis în exclusivitate de VOYO.

Aryna Sabalenka a declarat că speră să nu piardă cu 6-0 în fața lui Nick Kyrgios, despre care a spus că a început să se streseze, în așteptarea duelului.

„În cazul meu, indiferent de rezultat, voi câștiga. Dacă mă voi impune, pornim o discuție, iar dacă pierd, sper să nu pierd 6-0. Dacă pierd, sper că va fi o bătălie strânsă. Vreau să îl fac să își piardă mințile pe teren,” a dezvăluit Aryna Sabalenka pentru The National News.

„Nu încape loc de glume. Voi juca la potențial maxim. Sper să mă ridic la înălțimea standardelor impuse de Billie Jean și să ajut tenisul feminin să beneficieze de condiții mai bune,” a completat Sabalenka.

