„Și un junior m-ar fi bătut” Garbine Muguruza șochează înainte de „Bătălia Sexelor” dintre Kyrgios și Sabalenka

Una dintre cele mai impunătoare jucătoare ale tenisului modern, din punct de vedere fizic, Garbine Muguruza a făcut o declarație prin care admite că există o diferență uriașă între tenisul masculin și tenisul feminin.

Dublă câștigătoare de turneu de mare șlem, sportiva iberică retrasă din activitate a afirmat că ar fi pierdut în fața unui junior chiar și în perioada în care era număr 1 WTA.

Garbine Muguruza își amintește că nu a câștigat niciun set împotriva bărbaților cu care s-a antrenat

„Un băiat care e număr 1000 în lume sau nici măcar nu are un loc în clasamentul mondial poate să îi fie superior unei jucătoare de top 10 WTA.

Când eram în cea mai bună formă, ca număr unu mondial, un junior m-ar fi putut bate,” a afirmat fosta rivală a Simonei Halep, cu două săptămâni înainte de „Bătălia Sexelor”, programată între Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios.

„Îmi amintesc că nu am reușit niciodată să-mi înving frații și, chiar și cu parteneri de antrenament bărbați care nu erau profesioniști, nu am putut câștiga niciodată un set împotriva lor,” a adăugat Garbine Muguruza pentru El Partidazo de COPE, transmițând că superioritatea bărbaților nu constă doar în forța de joc suplimentară, ci și în anduranță.

