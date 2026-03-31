Puțini știau însă că norvegianul este un adevărat împătimit al mașinilor.

Recent, atacantul lui Manchester City a devenit noul posesor al unei adevărate bijuterii pe patru roți. Haaland și-a cumpărat un bolid în valoare de nu mai puțin de 460.000 de euro, un Maybach Virgil Abloh.

Din acest model s-au produs doar 150 de exemplare, care a fost creat de fostul director artistic al casei de modă Louis Vuitton, astfel că noua ”nestemată” a lui Haaland este extrem de rară.

Haaland are de unde să își satisfacă micile capricii având în vedere că norvegianul câștigă la Manchester City peste 30 de milioane de euro anual.

Ce a spus agentul lui Erling Haaland despre un transfer la Barcelona

Recent, s-a vorbit despre un eventual transfer al lui Erling Haaland la Barcelona, însă Rafaela Pimenta, agentul care îl reprezintă pe starul norvegian, a întărit ideea că Erling Haaland nu își dorește să o părăsească pe Manchester City.

”Avem mult respect și admirație pentru Barcelona, dar nu a existat absolut niciun contact, nici cu Erling Haaland, nici cu conducerea Barcelonei, în legătură cu posibile ținte de transfer.

De asemenea, pentru că jucătorul și-a prelungit contractul acum câteva luni, el este foarte fericit la Manchester City. Totul merge foarte bine pentru el și chiar nu avem nimic de discutat despre un transfer atunci când totul este atât de bine la City.”, a spus Rafaela Pimenta.