Scandal in Italia cu Ronaldo in prim-plan! "Cat timp nu castiga Champions League, a esuat la Juventus!" Cine il critica pe starul portughez

Cristino Ronaldo s-a transferat la Juventus in 2018 pentru 130 de milioane de euro, un record absolut pentru un jucator trecut de 30 de ani.

A reusit sa castige doua titluri consecutive in Serie A, insa asteptarile cele mai mari erau pentru Liga Campionilor, competitia suprema in lumea fotbalului, pe care portughezul a castigat-o de 5 ori in cariera.

Dupa ce in primul sezon Juventus a fost eliminata suprinzator de Ajax, in sferturi, dupa 1-1 in Olanda si 1-2 la Torino, Ronaldo si compania s-au vazut invinsi si de Olympique Lyon in sezonul trecut. Francezii au invins la Lyon cu 1-0, pentru ca meciul din Italia sa-l piarda cu 2-1, insa sa se califice datorita golului marcat in deplasare.

In actuala editie de Liga Campionilor s-au vazut batuti de Porto, 2-1, insa exista o sansa pentru revansa la retur. Totusi, Antonio Cassano, fostul atacant al lui AS Roma, AC Milan sau Real Madrid, nu vede cu ochi buni performantele lui Ronaldo in Italia, cel putin pana in acest moment.

"Juventus l-a transferat pe Cristiano Ronaldo ca sa castige Liga Campionilor, dar cu el a fost mai rau decat inainte. Titlul oricum il castiga si pana la venirea lui.

Fostul atacant italian crede ca vinovat nu este neaparat Ronaldo, ci noul proiect incercat de Juventus. Juventus, timp de 120 de ani, era interesata sa castige, dar cu Sarri si Pirlo a incercat sa-si schimbe pielea.

A vrut sa-si imbunatateasca si jocul pe langa titluri. Cristiano nu a reusit nimic. Pentru mine, Cristiano a esuat in acesti trei ani. Si asa va fi atata vreme cat nu castiga Liga Campionilor", a mai spus Cassano, citat de AS.