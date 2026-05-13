Primele 90 de minute s-au încheiat fără gol marcat.
Nervi întinși la maximum în finala Cupei României! Bergodi a mers direct în fața lui Coelho
Cupa României se dispută între U Cluj și Universitatea Craiova, ACUM, LIVE TEXT pe Sport.ro.
În minutul 103 al prelungirilor, s-a petrecut un moment extrem de tensionat între cele două tabere.
Samuel Teles a căzut pe gazon în urma unui conflict iscat în careul. S-a format un meleu în careul lui Gertmonas și a fost nevoie de intervenția lui Marian Barbu pentru a liniști apele.
În același timp, a luat naștere un conflict și în zona băncilor tehnice, acolo unde staff-urile celor două echipe au intrat într-un schimb de replici.
Vizibil nervos, Cristiano Bergodi a mers gesticulând către banca oltenilor, iar Coelho nu s-a lăsat mai prejos și a mers să îi țină piept antrenorului ”Șepcilor Roșii”. Și alți membri ai celor două echipe s-au alăturat rapid, inclusiv Tudor Băluță, mijlocașul Universității Craiova.
În cele din urmă, conflictul s-a dezamorsat, iar singurii avertizați au fost Ovidiu Bic și Samuel Teles.
