Răzvan Lucescu, seară de coșmar în Grecia: PAOK, pe cale să rateze marele obiectiv

Pentru al treilea sezon la rând, PAOK Salonic a ratat titlul. Locul 1 a fost adjudecat deja de AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin. În aceste condiții, miza finalului de play-off e împărțirea locurilor de cupele europene.

În prima ligă elenă, primele două clasate vor evolua în preliminariile Champions League. Echipa care va închide podiumul va merge în calificările Europa League. Locul 4, ultimul, va ajunge în tururile preliminare din Conference League.

În aceste condiții, după ce AEK Atena, în calitate de noua campioană, și-a adjudecat locul în calificările Champions League, acum, marea miză e locul 2, ultimul care poate deschide drumul spre cea mai tare competiție intercluburi din lume.