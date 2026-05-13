Răzvan Lucescu, seară de coșmar în Grecia: PAOK, pe cale să rateze marele obiectiv

Răzvan Lucescu, seară de coșmar în Grecia: PAOK, pe cale să rateze marele obiectiv Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

În penultima etapă din play-off, rezultatele înregistrate au lăsat formația din Salonic în afara locurilor de Champions League.

TAGS:
Razvan LucescuPAOK SalonicGrecia
Din articol

Pentru al treilea sezon la rând, PAOK Salonic a ratat titlul. Locul 1 a fost adjudecat deja de AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin. În aceste condiții, miza finalului de play-off e împărțirea locurilor de cupele europene.

În prima ligă elenă, primele două clasate vor evolua în preliminariile Champions League. Echipa care va închide podiumul va merge în calificările Europa League. Locul 4, ultimul, va ajunge în tururile preliminare din Conference League.

În aceste condiții, după ce AEK Atena, în calitate de noua campioană, și-a adjudecat locul în calificările Champions League, acum, marea miză e locul 2, ultimul care poate deschide drumul spre cea mai tare competiție intercluburi din lume.

Răzvan Lucescu țintește locul 2 în Grecia

  • Razvan lucescu
×
Razvan lucescu
ÎNAPOI LA ARTICOL

Răzvan Lucescu a căzut pe locul 3 cu PAOK Salonic

În acest context, în urma rezultatelor de miercuri, echipa lui Răzvan Lucescu și-a diminuat șansele la locul 2. Pentru că cele două partide ale zilei s-au încheiat cu aceste scoruri:

*PAOK Salonic – AEK Atena 1-1 (Mythou 88 / Jovic 73)

*Olympiakos – Panathinaikos 1-0 (Rodinei 45+5)

După aceste dueluri, echipa lui Răzvan Lucescu a căzut pe 3, la două puncte Olympiakos, aflată pe 2. În ultima etapă, pe 17 mai, sunt programate aceste partide:

*AEK Atena – Olympiakos

*Panathinaikos – PAOK Salonic

Dacă Olympiakos se va împiedica, iar PAOK va câștiga, atunci echipa lui Răzvan Lucescu își va îndeplini marele obiectiv, accederea în preliminariile Champions League. În caz contrar, formația din Salonic are asigurată prezența în calificările Europa League de pe ultima treaptă a podiumului.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Răzvan Lucescu a pierdut titlul și i-a felicitat pe campioni! Ce a spus despre Răzvan Marin și compania
Răzvan Lucescu a pierdut titlul și i-a felicitat pe campioni! Ce a spus despre Răzvan Marin și compania
Răzvan Lucescu zâmbește din nou: victorie uriașă pentru PAOK în lupta pentru titlu
Răzvan Lucescu zâmbește din nou: victorie uriașă pentru PAOK în lupta pentru titlu
Întrebarea care l-a ”blocat” pe Răzvan Lucescu: ”E greu să răspund”
Întrebarea care l-a ”blocat” pe Răzvan Lucescu: ”E greu să răspund”
ULTIMELE STIRI
ACUM: Lazio - Inter 0-2 este în direct pe VOYO | ”Nerazzurrii” încep puternic repriza secundă
ACUM: Lazio - Inter 0-2 este în direct pe VOYO | ”Nerazzurrii” încep puternic repriza secundă
Mesajul apărut pe pagina de Facebook a lui U Cluj după ce a pierdut Cupa în fața Universității Craiova
Mesajul apărut pe pagina de Facebook a lui U Cluj după ce a pierdut Cupa în fața Universității Craiova
Mesajul postat de Universitatea Craiova la câteva minute după câștigarea Cupei României
Mesajul postat de Universitatea Craiova la câteva minute după câștigarea Cupei României
Jackpot Craiova: suma primită pentru câștigarea Cupei României, imensă!
Jackpot Craiova: suma primită pentru câștigarea Cupei României, imensă!
U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare
U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
"Sunt naturali?" Noua prezentatoare de la Real Madrid îi pune pe jar pe spanioli: "Cât de sexy ești!"

"Sunt naturali?" Noua prezentatoare de la Real Madrid îi pune pe jar pe spanioli: "Cât de sexy ești!"

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

ACUM: Lazio - Inter 0-2 este în direct pe VOYO | ”Nerazzurrii” încep puternic repriza secundă

ACUM: Lazio - Inter 0-2 este în direct pe VOYO | ”Nerazzurrii” încep puternic repriza secundă

Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA

Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA



Recomandarile redactiei
ACUM: Lazio - Inter 0-2 este în direct pe VOYO | ”Nerazzurrii” încep puternic repriza secundă
ACUM: Lazio - Inter 0-2 este în direct pe VOYO | ”Nerazzurrii” încep puternic repriza secundă
Mesajul apărut pe pagina de Facebook a lui U Cluj după ce a pierdut Cupa în fața Universității Craiova
Mesajul apărut pe pagina de Facebook a lui U Cluj după ce a pierdut Cupa în fața Universității Craiova
Jackpot Craiova: suma primită pentru câștigarea Cupei României, imensă!
Jackpot Craiova: suma primită pentru câștigarea Cupei României, imensă!
Mesajul postat de Universitatea Craiova la câteva minute după câștigarea Cupei României
Mesajul postat de Universitatea Craiova la câteva minute după câștigarea Cupei României
U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare
U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare
Alte subiecte de interes
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
România - Grecia 7-14, în primul meci al tricolorilor în turneul de polo de la JO 2024. Așa am trăit pas cu pas partida de debut a echipei lui Bogdan Rath
România - Grecia 7-14, în primul meci al tricolorilor în turneul de polo de la JO 2024. Așa am trăit pas cu pas partida de debut a echipei lui Bogdan Rath
Cum a trăit Mircea Lucescu titlul câștigat de PAOK Salonic: "Am fost închiși într-o cușcă de sticlă, nici nu se putea respira!"
Cum a trăit Mircea Lucescu titlul câștigat de PAOK Salonic: "Am fost închiși într-o cușcă de sticlă, nici nu se putea respira!"
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!