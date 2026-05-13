Răzvan Lucescu, seară de coșmar în Grecia: PAOK, pe cale să rateze marele obiectiv

Pentru al treilea sezon la rând, PAOK Salonic a ratat titlul. Locul 1 a fost adjudecat deja de AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin. În aceste condiții, miza finalului de play-off e împărțirea locurilor de cupele europene.
În prima ligă elenă, primele două clasate vor evolua în preliminariile Champions League. Echipa care va închide podiumul va merge în calificările Europa League. Locul 4, ultimul, va ajunge în tururile preliminare din Conference League.
În aceste condiții, după ce AEK Atena, în calitate de noua campioană, și-a adjudecat locul în calificările Champions League, acum, marea miză e locul 2, ultimul care poate deschide drumul spre cea mai tare competiție intercluburi din lume.
Răzvan Lucescu a căzut pe locul 3 cu PAOK Salonic
În acest context, în urma rezultatelor de miercuri, echipa lui Răzvan Lucescu și-a diminuat șansele la locul 2. Pentru că cele două partide ale zilei s-au încheiat cu aceste scoruri:
*PAOK Salonic – AEK Atena 1-1 (Mythou 88 / Jovic 73)
*Olympiakos – Panathinaikos 1-0 (Rodinei 45+5)
După aceste dueluri, echipa lui Răzvan Lucescu a căzut pe 3, la două puncte Olympiakos, aflată pe 2. În ultima etapă, pe 17 mai, sunt programate aceste partide:
*AEK Atena – Olympiakos
*Panathinaikos – PAOK Salonic
Dacă Olympiakos se va împiedica, iar PAOK va câștiga, atunci echipa lui Răzvan Lucescu își va îndeplini marele obiectiv, accederea în preliminariile Champions League. În caz contrar, formația din Salonic are asigurată prezența în calificările Europa League de pe ultima treaptă a podiumului.