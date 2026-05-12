Lazio - Inter este programat miercuri, 13 mai, de la ora 22:00. Meciul va fi în direct pe VOYO și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.
- Cristi Pintea, Daniel Anghel și Radu Bunescu (video) vor transmite cele mai noi informații de la Roma, acolo unde se dispută finala Coppa Italia
Corespondență de la Roma | Coppa Italia, adusă la conferința de presă premergătoare finalei
Marți, după ora 19:00 a României, a avut loc conferința de presă premergătoare finalei Coppa Italia, Lazio - Inter, cu antrenorul Maurizio Sarri luând prima dată cuvântul.
Înainte să înceapă conferința, italienii au așezat pe masă mingea oficială cu care se va juca partida de miercuri seară, dar și Coppa Italia.