Minamino a deschis scorul pentru monegasci după doar cinci minute, dar David Luiz a restabilit egalitatea în minutul 18.

Pafos, un singur eșec în Champions League

AS Monaco a trecut din nou în avantaj în minutul 26, după golul lui Balogun, dar autogolul lui Salisu din minutul 88 a stabilit scorul final.

Astfel, Pafos a rămas cu o singură înfrângere în faza principală Champions League, cea cu Bayern Munchen, scor 1-5. În rest, ciprioții au mai înregistrat o victorie și trei remize.

David Luiz, doar în urma lui Pepe

La meciul din Cipru, David Luiz a devenit al doilea fotbalist în clasamentul celor mai în vârstă marcatori din istoria Champions League. La 38 de ani și 218 zile, doar Pepe îl depășește pe David Luiz.

Pepe a marcat la 40 de ani și 290 de zile în decembrie 2023, într-un meci Porto – Șahtior Donețk.

