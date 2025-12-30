LIVE VIDEO Arsenal - Aston Villa, locul 1 vs locul 3 din Premier League, EXCLUSIV pe VOYO de la 22:15!

Arsenal - Aston Villa, locul 1 vs locul 3 din Premier League, EXCLUSIV pe VOYO de la 22:15! Premier League
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

Arsenal Aston Villa Mikel Arteta Premier League
Arsenal - Aston Villa

LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 22:15 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Arsenal și Aston Villa se întâlnesc în ultimul derby al anului din Premier League.

”Tunarii” sunt în continuare lideri, cu 42 de puncte, în timp ce Villa se află pe locul 3, la trei puncte de distanță și cu un golaveraj net inferior.

Clasamentul LIVE din Premier League

Clasamente oferite de Sofascore

Mikel Arteta simte că îi fuge pământul de sub picioare după ultimul meci! Arsenal tremură în cursa pentru titlu

În ultima etapă, Arsenal – Brighton s-a terminat 2-1, rezultat care a retrimis echipa lui Mikel Arteta pe primul loc pentru cel puțin o etapă. 

La final, managerul celor de la Arsenal a evidențiat, în mare măsură, accidentările pe care le semnalează de la o etapă la alta, în cazul jucătorilor importanți.

Simte că îi fuge pământul de sub picioare, dar se concentrează, după cum a precizat, doar pe lucrurile pe care le poate controla. Să antreneze echipa la potențial maxim, să trimită pe teren cel mai bun 11 posibil și să aibă inspirația la schimbări.

”Ieri (n.r. – vineri, 26 decembrie) l-am pierdut pe Jurrien, iar astăzi (n.r. – sâmbătă, 27 decembrie) l-am pierdut pe Calafiori la încălzire. Declan a trebuit să joace fundaș dreapta și vedeți ce performanță a avut. Acesta este spiritul și asta își doresc jucătorii noștri.

Vorbești cu Declan și îi spui că trebuie să joace acolo, iar el îți spune: «Bine. Sunt pregătit pentru provocare. Voi face tot posibilul». E minunat să vezi atitudinea asta.

În acest moment supraviețuim șase luni, așa că să vedem. Mai sunt cinci luni și jumătate. Sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți. L-am recuperat pe Gabby astăzi, mai devreme decât era de așteptat.

Putem controla doar ceea ce facem noi și facem multe lucruri bune. Trebuie să ne descurcăm mai bine pentru a avea un avantaj mai mare și avem nevoie de jucători înapoi pentru a ne asigura că îi putem menține pe toți proaspeți. Fiecare trei zile va fi o provocare”, a spus Arteta după victoria din Premier League, care a mai precizat:

”Am dominat atât individual, cât și colectiv. Am reprezentat o mare amenințare, dar marja de victorie ar fi trebuit să fie mult mai mare. Având în vedere numărul de situații și ocazii pe care le-am generat, nu ar fi trebuit să fie niciodată 2-1. Dar asta e Premier League.

Au marcat cu primul șut, iar apoi David (Raya) a trebuit să facă o paradă excelentă. Toți ne dorim atât de mult să câștigăm. Ar fi trebuit să marcăm al treilea gol și atunci ar fi fost diferit. Nu am făcut-o, așa că a trebuit să suferim puțin mai mult”.

