"Stati, ba, jos!" Ce s-a intamplat in timpul meciului Chelsea - Tottenham! Fanii au fost impresionati!

Chelsea s-a impus dupa loviturile de departajare in duelul cu Tottenham si a ajuns in finala Carabao Cup, acolo unde se va duela pentru trofeu cu Manchester City.

Un moment interesant s-a petrecut in timpul executarii loviturilor de la 11 metri. Stadionele din Marea Britanie sunt cunoscute pentru modul in care sunt aranjate scaunele in arena, suporterii avand ocazia sa fie foarte aproape de favoritii lor. Acest aspect s-a transformat in dezavantaj in momentul in care jucatorii ambelor echipe s-au ridicat pentru a-si sustine colegii.

Spectatorii din primele randuri nu au mai avut posibilitatea sa priveasca ce se intampla in teren, pentru ca vederea lor era acoperita de jucatorii lui Chelsea. In acel moment, fostul mare jucator al clubului, Gianfranco Zola (in prezent secundul lui Sarri) i-a indemnat pe acestia sa se aseze pe gazon. In acest mod, fanii puteau urmari in continuare desfasurarea dramatica a evenimentelor si au apreciat din plin gestul fostului international italian.

