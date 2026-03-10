Cele două rivale se vor întâlni direct luna viitoare, pe 5 aprilie, la Milano, într-un meci crucial pentru atingerea obiectivelor, însă adevărata dispută a început deja în culise.

După ce în vara trecută au purtat negocieri pentru Manu Kone, mijlocaș care rămâne o prioritate pentru Cristi Chivu, drumurile celor două cluburi se intersectează din nou.

Bătălie pe piața transferurilor cu granzii Europei

Said El Mala a devenit principalul motiv de dispută între cele două rivale, scrie Asromalive. Jucătorul a fost urmărit concret de Frederic Massara pentru echipa din capitala Italiei, dar milanezii au intrat recent pe fir pentru a bloca mutarea.

Jurnalistul Ekrem Konur notează că formația nerazzurra este pregătită să concureze cu forțe uriașe, precum Barcelona, Brighton, Chelsea, Manchester City, Manchester United și Tottenham. Prețul stabilit de germani nu este deloc unul de neglijat. În perioada de mercato din iarnă, oficialii de la FC Koln au respins oferte de 30 de milioane de euro, lăsând impresia că sunt dispuși să renunțe la fotbalist doar pentru o sumă care se apropie de pragul de 40 de milioane de euro.