Presa din Italia a scris că antrenorul român are în plan să aducă doi jucători la mijlocul terenului, în contextul în care viitorul lui Hakan Calhanoglu la Inter este incert.

Surpriză uriașă! Chivu a pus ochii pe un jucător de la Liverpool și vrea să-l aducă la Inter: ”Salt calitativ”

În acest sens, Chivu a pus ochii pe Leon Goretzka de la FC Bayern, care este cotat de site-urile de specialitate la 15 milioane de euro și care va pleca de la gruparea bavareză la finalul actualei stagiuni.

Chivu îl vede ca pe un potențial transfer la Inter și pe Curtis Jones, mijlocașul din Liverpool crescut de ”cormorani” în era Jurgen Klopp, care mai are contract cu echipa de pe Anfield până în iunie 2027.

”Au fost solicitate informații pentru Goretzka, al cărui contract expiră la sfârșitul anului. Și, în cele din urmă, Jones, legat de Liverpool până în 2027, este un alt jucător extrem de apreciat de Chivu. E capabil să asigure un salt calitativ la mijlocul terenului”, a scris Corriere dello Sport, citat de fcinter1908.it

Rămâne de văzut ce se va întâmpla la Inter dacă Calhanoglu îi va părăsi pe ”nerazzurri”.

Fabio Capello analizează Interul lui Chivu după 0-1 în derby-ul cu AC Milan

Fără eșec în Serie A din noiembrie, Inter s-a văzut învinsă de a doua clasată AC Milan. Pervis Estupinian a fost eroul din Derby della Madonnina cu golul său din minutul 35 care a făcut diferența.

Cu 10 etape rămase de disputat din Serie A, Inter are un avans de 7 puncte față de AC Milan, iar Fabio Capello a vorbit despre posibilitatea ca echipa lui Cristi Chivu să clacheze în finalul acestui sezon.

"Logica ne spune că doar Inter mai poate pierde titlul în acest moment. Totuși, ce este pe hârtie nu este mereu valabil și în teren. Echipa lui Cristian Chivu are un avans suficient pentru a se impune, însă trebuie să își redescopere versiunea sa originală începând cu meciul cu Atalanta de sâmbătă. Nu acea versiune stinsă, lentă și lipsită de ritm pe care am văzut-o în meciul cu Milan sau în dubla cu Bodo/Glimt.

Inter, chiar și în cel mai bun moment al său, nu a părut o echipă invincibilă în acest sezon. Nu este o coincidență că au pierdut mai multe meciuri tari. Chivu a făcut o treabă excelentă revitalizând vestiarul complet dezamăgit după eșecul din finala Champions League, însă acum îi trebuie ceva mai mult.

Cele două derby-uri pierdute contra lui Milan în acest sezon reprezintă marele pericol al lui Inter în lupta pentru titlu. Pentru a triumfa, Chivu trebuie să scoată din mințile jucătorilor aceste eșecuri. Eu aș intra în vestiar și le-aș spune: 'Băieți, suntem cei mai buni! Hai să ne revenim și să demonstrăm asta cu calm'.

Inter trebuie să se reconecteze imediat și să dea lovitura decisivă. E obligatoriu să depășească cu bine următoarele trei meciuri - Atalanta, Fiorentina și Roma", a spus Fabio Capello, într-un articol publicat în Gazzetta dello Sport.