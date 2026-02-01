Davide Frattesi a prins primul „11” al lui Cristi Chivu în deplasarea de la Cremona, contând pentru runda a 23-a din Serie A. Deși a început titular partida, mijlocașul italian nu a terminat meciul pe teren, fiind înlocuit în minutul 60 cu Henrikh Mkhitaryan. Această oră de joc ar putea reprezenta finalul aventurii sale pe „Giuseppe Meazza”.



Presa din Italia a scris chiar în ziua meciului că despărțirea este iminentă. Potrivit Chiamarsibomber, Frattesi este unul dintre jucătorii cu viitor nesigur în lotul milanezilor, nereușind să se impună ca titular incontestabil nici în mandatul precedent, nici acum, sub comanda lui Chivu.



Frattesi poate ajunge la echip sa de suflet



Destinația surpriză nu este Juventus sau Napoli, echipe despre care s-a discutat intens în ultimele săptămâni, ci Lazio. Sursa citată notează că mutarea reprezintă o „alegere se suflet”, subliniind faptul că fotbalistul a fost în trecut suporter al echipei biancoceleste. Astfel, transferul ar fi o întoarcere la origini pentru jucătorul ex-Sassuolo.



Interesul lui Maurizio Sarri este concret, tehnicianul apreciind capacitatea de efort și pătrunderile la finalizare ale mijlocașului. Jurnalistul Orazio Accomando transmite că președintele Claudio Lotito este pregătit să ofere 25 de milioane de euro pentru un transfer definitiv.



În aceste ultime ore de mercato, Inter pare dispusă să accepte suma, chiar dacă în trecut cota jucătorului depășea 30 de milioane. O eventuală mutare ar trebui parafată rapid, înainte de închiderea ferestrei de transferuri.

