Fotbalul rămâne un sport în care orice e posibil, iar rezultatele înregistrate, în weekend, de niște echipe care dădeau impresia că nu pot fi învinse, confirmă această realitate.

Barcelona, care acum opt zile era „regina“ Europei, întruchiparea echipei perfecte – avea 11 victorii, în primele 11 partide oficiale -, brusc, s-a dus în cap. Mai întâi, în Champions League, 2-4 cu PSG, iar apoi în campionat, 1-2 cu Real Madrid. Așadar, trupa pregătită de Hansi Flick e în capul listei care cuprinde numele echipelor care și-au pierdut invincibilitatea, în campionat, în weekend. Și, dintre coloșii Europei, nu doar Barcelona a fost în această situație.

Analiștii de la Football Meets Data au publicat lista celor cinci formații europene, care au pierdut primele meciuri, în campionatele lor interne, în weekend:

42 de echipe europene rămân cu zero înfrângeri

Potrivit statisticilor actualizate, în acest moment, rămân 42 de echipe europene care n-au simțit gustul înfrângerii în campionatele lor interne. Iată cum arată vârful ierarhiei formațiilor neînvinse:

The New Saints (Țara Galilor): 13 victorii, 1 egal

Steaua Roșie Belgrad (Serbia): 12 victorii, 1 egal

FK Midtjylland (Danemarca): 8 victorii, 4 egaluri

Slavia Praga (Cehia): 8 victorii, 4 egaluri

NK Maribor (Slovenia): 6 victorii, 6 egaluri

VIDEO Rezumat Aston Villa - Manchester City 2-1 (VOYO)