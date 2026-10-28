Cristi Chivu a pus tunurile pe jucători după chinul cu Venezia: „La pauză i-aș fi schimbat pe toți!”

Cristi Chivu a pus tunurile pe jucători după chinul cu Venezia: „La pauză i-aș fi schimbat pe toți!” Serie A
Alexandru Hațieganu
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Cristi Chivu s-a arătat nemulțumit de evoluția elevilor săi în prima repriză a meciului cu Venezia, câștigat cu 2-0.

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Deși formația milaneză a obținut toate cele trei puncte, tehnicianul român a susținut că jocul prestat în primele 45 de minute a fost lipsit de energie, recunoscând că echipa sa a câștigat norocos.

„În prima repriză am văzut puțină energie, poate am fost puțin surprinși de apărarea lor, am fost lenți. Mă gândeam în prima repriză la meciul Catania - Inter 3-1, când intri pe teren și crezi că poți să faci sau să exprimi ceea ce nu ești. Astăzi am fost puțin norocoși că am obținut victoria, nu știu dacă atârnă mai mult asta sau faptul că am crezut în ea. Am fost puțin norocoși”, a spus Cristi Chivu, potrivit TMW.

Provedel, portarul lui Inter, lăudat de Chivu: „Adversarul ne-a obligat să construim lent, să nu punem în practică ce pregătisem și să nu găsim energia de care aveam nevoie. Am și riscat: Provedel ne-a ținut astăzi în meci, iar în final am reușit, prin experiență și prin ceea ce suntem noi, să obținem victoria”, a adăugat tehnicianul.

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„Trebuie să ne regăsim energia mentală”

Pentru Inter urmează derby-ul cu AC Milan, iar Cristi Chivu le-a cerut jucătorilor să își regăsească concentrarea. „Trebuie să ne regăsim energia mentală, mă refer la câțiva băieți pe care astăzi i-am schimbat la pauză. Dacă aș fi putut, aș fi schimbat toată echipa”, a zis antrenorul român.

Tehnicianul a oferit detalii și despre situația lui Carlos Augusto, care a evoluat deși s-a confruntat cu probleme medicale. „Se descurcă bine, astăzi am descoperit în timpul meciului că nu se simțea bine: avea o problemă la stomac din cauza unui virus intestinal care circulă. Dar nu există scuze: băiatul este dedicat, dă mereu tot ce are mai bun. Ne-a ajutat mult în ultimul timp, la fel ca toți cei care s-au pus în slujba grupului. Ne oferă energie, forță, viteză, goluri, pase decisive. Suntem mulțumiți de ceea ce face”, a precizat Chivu.

Deși Inter înregistrează cel mai bun start de sezon de când a fost implementat sistemul cu trei puncte, Chivu consideră că echipa sa mai are multe lucruri de pus la punct. „Nu este ușor să ai această implicare, mai ales când vii după un an în care ai câștigat câteva trofee. Lucrăm pentru a rămâne cu picioarele pe pământ și pentru a avea determinarea necesară. Lucrez cu un grup foarte implicat, care nu încetează să muncească, să creadă și să dea zilnic tot ce are. Putem progresa din toate punctele de vedere și trebuie să o facem. Ceea ce am realizat anul trecut nu mai contează acum”, a încheiat Cristi Chivu.

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