Cristi Chivu a pus tunurile pe jucători după chinul cu Venezia: „La pauză i-aș fi schimbat pe toți!”

Deși formația milaneză a obținut toate cele trei puncte, tehnicianul român a susținut că jocul prestat în primele 45 de minute a fost lipsit de energie, recunoscând că echipa sa a câștigat norocos.

„În prima repriză am văzut puțină energie, poate am fost puțin surprinși de apărarea lor, am fost lenți. Mă gândeam în prima repriză la meciul Catania - Inter 3-1, când intri pe teren și crezi că poți să faci sau să exprimi ceea ce nu ești. Astăzi am fost puțin norocoși că am obținut victoria, nu știu dacă atârnă mai mult asta sau faptul că am crezut în ea. Am fost puțin norocoși”, a spus Cristi Chivu, potrivit TMW.

Provedel, portarul lui Inter, lăudat de Chivu: „Adversarul ne-a obligat să construim lent, să nu punem în practică ce pregătisem și să nu găsim energia de care aveam nevoie. Am și riscat: Provedel ne-a ținut astăzi în meci, iar în final am reușit, prin experiență și prin ceea ce suntem noi, să obținem victoria”, a adăugat tehnicianul.