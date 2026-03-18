Leo Ostigard (26 de ani), fundaș central la Genoa, este noua țintă a antrenorului Cristi Chivu (45) pentru apărarea celor de la Inter Milano.

Cristi Chivu a pus ochii pe stoperul lui Dan Șucu

De asemenea, și conducerea „nerazzurrilor” apreciază felul în care a jucat până acum Leo Ostigard la Genoa, după cum informează tuttomercatoweb.com, citând L'Interista.

Conducerea lui Inter Milano își dorește să facă cel puțin două transferuri în vară pentru a îmbunătăți defensiva: Kim Min-jae (Bayern Munchen) sau Ibrahima Konate (Liverpool) și Leo Ostigard.

Sursele citate notează că Dan Șucu ar putea să solicite o sumă cuprinsă între 10 și 12 milioane de euro. Inter Milano ar considera drept rezonabilă o astfel de investiție.

Eventualul statut al lui Ostigard

Dacă transferul se va concretiza, se așteaptă ca Ostigard să devină treptat un fundaș central titular incontestabil pe „Giuseppe Meazza”.

Inter va fi nevoită să facă schimbări semnificative vara viitoare. Mai mulți jucători vor pleca, deoarece le expiră contractul în vară, iar clubul a decis să nu le prelungească angajamentul. Printre ei se numără Darmian, Sommer, de Vrij, Acerbi și Mkhitaryan.