Cristi Chivu a lămurit problema cu Hakan Calhanoglu! Ce a spus despre meciul cu Udinese

Cristi Chivu a lămurit problema cu Hakan Calhanoglu! Ce a spus despre meciul cu Udinese Serie A
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu a vorbit despre duelul cu Udinese din Serie A, dar și despre Hakan Calhanoglu.

TAGS:
InterUdineseSerie Acristi chivu
Din articol

Inter a debutat perfect în noul sezon din Serie A, în urma victoriei cu 5-0 în fața lui Torino.

Partida Inter - Udinese, din runda a doua a Serie A, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Cristi Chivu are mare încredere în Hakan Calhanoglu

Antrenorul român a explicat de ce ar trebui să se ferească echipa sa în meciul cu Udinese.

„Trebuie să evite să facă greșeli în mentalitatea și atitudinea lor, dar și în calitatea lor. Udinese este o echipă bine structurată fizic și a arătat întotdeauna lucruri bune. Anul trecut au început cu o formație 4-4-2 și au un mijloc de teren foarte bine structurat. Anul acesta, caracteristicile jucătorilor sunt similare și este dificil să le înfrunți.”, a declarat Cristi Chivu înaintea duelului cu Udinese. 

Chivu a fost întrebat despre situația lui Hakan Calhanoglu, care și-a dorit să plece în sezonul trecut de la formația „nerazzurri”.

„(n.r. Care este cel mai important lucru de confirmat?) Atitudinea și mentalitatea, apoi trebuie să îmbunătățim și multe alte lucruri, dar vreau să văd din nou același spirit.

Calhanoglu este un jucător important, a demonstrat-o prin dorința sa de a face parte din acest grup încă din prima zi de antrenament. S-a întors motivat, cu mentalitatea potrivită, dorind să lase în urmă sezonul trecut. Ca toți ceilalți. Suntem bucuroși că este din nou disponibil.”, a dezvăluit tehnicianul lui Inter.

Ce a spus Chivu despre Sucic

Întrebat dacă Sucic va fi titularizat din nou, după meciul bun făcut împotriva lui Torino, Chivu a dat de înțeles că îl interesează mai mult evoluțiile de la antrenamente ale jucătorilor.

„Meritocrația o câștigi la antrenamente, ca să pot pune atâtea întrebări. Nu mă uit la titulari, dar mă uit la 22 de jucători de câmp care trebuie să încerce să-mi îngreuneze lucrurile prin modul în care se antrenează pe teren și prin modul în care se comportă în afara lui.”, a spus în final antrenorul român.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze
Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze
ARTICOLE PE SUBIECT
Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter și-a aflat adversarele din Champions League
Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter și-a aflat adversarele din Champions League
Dat afară de Cristi Chivu, așteptat &icirc;n Grecia! Jucătorul lui Inter Milano are 24 de ore să se decidă
Dat afară de Cristi Chivu, așteptat în Grecia! Jucătorul lui Inter Milano are 24 de ore să se decidă
Inter Milano și-a aflat adversarele din UEFA Champions League! Cristi Chivu &icirc;și &icirc;nfruntă fosta echipă
Inter Milano și-a aflat adversarele din UEFA Champions League! Cristi Chivu își înfruntă fosta echipă
ULTIMELE STIRI
Șumudică i-a dat un sfat lui Becali, dar patronul de la FCSB nici nu a vrut să audă: &rdquo;Gigi, ascultă-mă ce-ți spun, acolo suferi!&rdquo;
Șumudică i-a dat un sfat lui Becali, dar patronul de la FCSB nici nu a vrut să audă: ”Gigi, ascultă-mă ce-ți spun, acolo suferi!”
Manchester United - Burnley 1-0, ACUM pe VOYO! Alte trei meciuri din Premier League sunt &icirc;n direct
Manchester United - Burnley 1-0, ACUM pe VOYO! Alte trei meciuri din Premier League sunt în direct
Unirea Slobozia - U Cluj, LIVE TEXT de la 18:45. Ialomițenii sunt ne&icirc;nvinși de 4 etape! Echipele de start!
Unirea Slobozia - U Cluj, LIVE TEXT de la 18:45. Ialomițenii sunt neînvinși de 4 etape! Echipele de start!
Rivala lui FCSB din Europa League nu se joacă! Transfer de 20.000.000 de euro
Rivala lui FCSB din Europa League nu se joacă! Transfer de 20.000.000 de euro
Basarab Panduru i-a stabilit prețul corect vedetei Craiovei: Poate pleca pe 5 milioane! E nebunie de jucător
Basarab Panduru i-a stabilit prețul corect vedetei Craiovei: "Poate pleca pe 5 milioane! E nebunie de jucător"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-a făcut transferul lui Andrei Coubiș! Anunțul italienilor

S-a făcut transferul lui Andrei Coubiș! Anunțul italienilor

Gigi Becali s-a băgat pe fir , dar Rapid l-a transferat p&acirc;nă la urmă! Cum a ajuns mijlocașul &icirc;n Giulești, pentru 1 milion de euro

Gigi Becali s-a "băgat pe fir", dar Rapid l-a transferat până la urmă! Cum a ajuns mijlocașul în Giulești, pentru 1 milion de euro

Așa va arăta primul &bdquo;11&rdquo; al FCSB-ului cu CFR! Anunțul făcut de Gigi Becali

Așa va arăta primul „11” al FCSB-ului cu CFR! Anunțul făcut de Gigi Becali

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

CFR Cluj a rezolvat un super transfer! Fotbalistul cu 151 de meciuri &icirc;n tricoul lui Olympiacos semnează

CFR Cluj a rezolvat un super transfer! Fotbalistul cu 151 de meciuri în tricoul lui Olympiacos semnează

Ben Teekloh, &icirc;ndrăgostit de Rom&acirc;nia: &rdquo;Aici e casa mea! Prietenii &icirc;mi zic Vasile, dar nu-mi place . Cu ce se ocupă fostul mijlocaș de la Farul și Astra

Ben Teekloh, îndrăgostit de România: ”Aici e casa mea! Prietenii îmi zic Vasile, dar nu-mi place". Cu ce se ocupă fostul mijlocaș de la Farul și Astra

CITESTE SI
Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

stirileprotv Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!