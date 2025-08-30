Cristi Chivu a lămurit problema cu Hakan Calhanoglu! Ce a spus despre meciul cu Udinese

Partida Inter - Udinese, din runda a doua a Serie A, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

Cristi Chivu are mare încredere în Hakan Calhanoglu

Antrenorul român a explicat de ce ar trebui să se ferească echipa sa în meciul cu Udinese.

„Trebuie să evite să facă greșeli în mentalitatea și atitudinea lor, dar și în calitatea lor. Udinese este o echipă bine structurată fizic și a arătat întotdeauna lucruri bune. Anul trecut au început cu o formație 4-4-2 și au un mijloc de teren foarte bine structurat. Anul acesta, caracteristicile jucătorilor sunt similare și este dificil să le înfrunți.”, a declarat Cristi Chivu înaintea duelului cu Udinese.

Chivu a fost întrebat despre situația lui Hakan Calhanoglu, care și-a dorit să plece în sezonul trecut de la formația „nerazzurri”.

„(n.r. Care este cel mai important lucru de confirmat?) Atitudinea și mentalitatea, apoi trebuie să îmbunătățim și multe alte lucruri, dar vreau să văd din nou același spirit.

Calhanoglu este un jucător important, a demonstrat-o prin dorința sa de a face parte din acest grup încă din prima zi de antrenament. S-a întors motivat, cu mentalitatea potrivită, dorind să lase în urmă sezonul trecut. Ca toți ceilalți. Suntem bucuroși că este din nou disponibil.”, a dezvăluit tehnicianul lui Inter.