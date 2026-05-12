Bomba zilei! Italia, pe cale să ajungă pe mâna unui antrenor uriaș! „Niciodată să nu spui niciodată“

Liber de contract, după plecarea de la AS Roma, unde a avut un rol consultativ, Claudio Ranieri ia în calcul preluarea naționalei Italiei!

Experimentatul antrenor, în vârstă de 74 de ani, şi-a confirmat disponibilitatea, în cazul în care Federaţia Italiană de Fotbal îl va contacta cu privire la un posibil succesor al lui Gennaro Gattuso. Acesta a demisionat după ce Italia nu a reuşit să se califice la Cupa Mondială.

Prezent la Portofino pentru Premiul Gianni Di Marzio, Ranieri a dat de înţeles că ar lua în considerare o ofertă din partea echipei naţionale a Italiei. „Sunt liber de contract, aşa că dacă mă sună... niciodată să nu spui niciodată”, a mărturisit fostul manager al lui Leicester, potrivit news.ro.