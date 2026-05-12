Bomba zilei! Italia, pe cale să ajungă pe mâna unui antrenor uriaș! „Niciodată să nu spui niciodată“

Alexandru Hațieganu
După ratarea celui de-al 3-lea Mondial la rând, Squadra Azzurra e în căutarea unui alt selecționer.

Claudio RanieriItalia

Liber de contract, după plecarea de la AS Roma, unde a avut un rol consultativ, Claudio Ranieri ia în calcul preluarea naționalei Italiei!

Experimentatul antrenor, în vârstă de 74 de ani, şi-a confirmat disponibilitatea, în cazul în care Federaţia Italiană de Fotbal îl va contacta cu privire la un posibil succesor al lui Gennaro Gattuso. Acesta a demisionat după ce Italia nu a reuşit să se califice la Cupa Mondială.

Prezent la Portofino pentru Premiul Gianni Di Marzio, Ranieri a dat de înţeles că ar lua în considerare o ofertă din partea echipei naţionale a Italiei. „Sunt liber de contract, aşa că dacă mă sună... niciodată să nu spui niciodată”, a mărturisit fostul manager al lui Leicester, potrivit news.ro.

Claudio Ranieri, un colos în lumea antrenorilor

  Ranieri imago
Campion al Premier League cu Leicester în 2016 şi antrenor al echipelor Chelsea, Juventus, Inter, Monaco şi Atlético Madrid, Ranieri nu a antrenat niciodată naţionala Italiei.

Potrivit presei locale, federaţia are în vedere mai mulţi candidaţi cu experienţă, inclusiv Massimiliano Allegri, actualul antrenor al lui AC Milan.

