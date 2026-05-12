Sancțiuni uriașe după Slavia - Sparta și meci pierdut la masa verde! Lupta la titlu din Cehia, aruncată în aer

Sancțiuni drastice după incidentele grave din Cehia: Slavia a pierdut la masa verde derby-ul cu Sparta

ÎComisia de Disciplină, într-o ședință extraordinară organizată marți, a decis ca Slavia Praga să piardă meciul la masa verde. În plus, stadionul liderului din Cehia va fi închis pentru patru meciuri, iar clubul a fost amendat cu 10 milioane de coroane cehe (aproximativ 410.000 de euro). De cealaltă parte, Sparta Praga a fost amendată cu aproximativ 25.000 de euro, anunță iSport.

Întreg scandalul de la Praga a pornit în prelungirile meciului, cu puțin timp înainte de fluierul final, când Slavia conducea cu 3-2 și avea titlul asigurat din punct de vedere matematic. Numeroși fani ai gazdelor au pătruns pe teren cu materiale pirotehnice și au început să agreseze jucătorii Spartei.

De asemenea, ultrașii de la Slavia au aruncat cu materiale pirotehnice în zona în care se aflau fanii celor de la Sparta. La rândul lor, suporterii oaspeților au distrus toaletele stadionului și au aruncat și ei cu materiale pirotehnice în teren.