Sancțiuni uriașe după Slavia - Sparta și meci pierdut la masa verde! Lupta la titlu din Cehia, aruncată în aer

Derby-ul Slavia Praga - Sparta Praga, disputat sâmbătă, în campionatul Cehiei, a fost abandonat în prelungiri din cauza incidentelor grave provocate de fanii gazdelor, la scorul de 3-2.

Sancțiuni drastice după incidentele grave din Cehia: Slavia a pierdut la masa verde derby-ul cu Sparta

ÎComisia de Disciplină, într-o ședință extraordinară organizată marți, a decis ca Slavia Praga să piardă meciul la masa verde. În plus, stadionul liderului din Cehia va fi închis pentru patru meciuri, iar clubul a fost amendat cu 10 milioane de coroane cehe (aproximativ 410.000 de euro). De cealaltă parte, Sparta Praga a fost amendată cu aproximativ 25.000 de euro, anunță iSport.

Întreg scandalul de la Praga a pornit în prelungirile meciului, cu puțin timp înainte de fluierul final, când Slavia conducea cu 3-2 și avea titlul asigurat din punct de vedere matematic. Numeroși fani ai gazdelor au pătruns pe teren cu materiale pirotehnice și au început să agreseze jucătorii Spartei.

De asemenea, ultrașii de la Slavia au aruncat cu materiale pirotehnice în zona în care se aflau fanii celor de la Sparta. La rândul lor, suporterii oaspeților au distrus toaletele stadionului și au aruncat și ei cu materiale pirotehnice în teren.

Eșecul la masa verde poate relansa lupta la titlu din Cehia

În urma deznodământul la masa verde din derby, lupta la titlu din Cehia poate fi relansată. Cu trei runde înainte de final, Slavia Praga rămâne lider, cu 74 de puncte, în timp ce Sparta e pe 2, cu 69 de puncte.

În cele trei etape rămase, Slavia va înfrunta Jablonec (acasă), Hradec Kralove (deplasare) și Viktoria Plzen (acasă). Meciurile de pe teren propriu se vor disputa fără spectatori.

Clasamentul din Cehia

Foto: Flashscore

