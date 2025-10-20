În ciuda crizei prin care trece, care a culminat cu eșecul în fața "lanternei" Metaloglobus, scor 1-2, patronul a decis să meargă mai departe cu aceeași echipă tehnică. Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au pus posturile la dispoziția patronului, însă au primit un răspuns neașteptat.



Milioanele câștigate împreună le-au salvat posturile



După ce FCSB a ajuns pe locul 12, cu doar 13 puncte în 13 etape, Mihai Pintilii l-a contactat pe patron pentru a-i transmite că el și Charalambous sunt gata să facă un pas în spate. Becali, însă, nici nu a vrut să audă.



"M-a sunat Pintilii. Mi-a zis: 'Am vorbit cu Charalambous, oricând vreți, dați un telefon și plecăm fără discuții, fără nimic'. Vezi-ți, mă, de treaba ta! Unde suntem noi acum? Suntem în Europa League. Dacă doi ani de zile am luat milioane cu voi, în viața asta trebuie să fii om. Am câștigat peste 25-30 de milioane cu ei", a spus Becali pentru Fanatik.



Finanțatorul roș-albaștrilor a transmis că nu va lua o decizie finală decât la finalul turului de campionat și a invocat meciul crucial de joi, din Europa League, care poate aduce alte milioane în conturile clubului.



"Joi jucăm în Europa League, putem să luăm iar milioane. E meci de vreo trei milioane. Eu vin și spun: 'Ce facem noi acum? Ne batem joc de oameni?'. Nu voi trage linie decât la finalul turului. Eu, care sunt stăpân, trebuie să văd care-i treaba. (...) Am obligația față de oamenii ăștia, cu care eu am câștigat bani și care m-au ascultat cum trebuie să-l asculte slujitorul pe stăpân, să-i protejez", a mai punctat omul de afaceri.

