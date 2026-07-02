Cele două argumente prin care Cristi Chivu l-a convins pe Mkhitaryan să semneze prelungirea cu Inter

Mkhitaryan va juca la formația milaneză până la 30 iunie 2027, oficializarea noului acord fiind făcută miercuri. Prelungirea a depins în mare măsură de dialogul pe care fotbalistul l-a avut cu tehnicianul român, care l-a determinat să își amâne retragerea din sportul profesionist.

Potrivit jurnaliștilor de la Corriere dello Sport, Chivu a abordat două aspecte principale pentru a obține acordul fotbalistului.

„Armeanul își va continua aventura la curtea lui Cristian Chivu, cu care a avut o discuție înainte de a lua această decizie, până la 30 iunie 2027. Antrenorul nerazzurro i-a reafirmat încrederea și considerația, convingându-l să amâne decizia de a agăța definitiv ghetele în cui”, a scris sursa menționată.