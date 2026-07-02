Cele două argumente prin care Cristi Chivu l-a convins pe Mkhitaryan să semneze prelungirea cu Inter

Cele două argumente prin care Cristi Chivu l-a convins pe Mkhitaryan să semneze prelungirea cu Inter Serie A
SPORT.RO
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Mijlocașul armean Henrikh Mkhitaryan și-a prelungit contractul cu Inter pentru încă un an, o decizie influențată decisiv de antrenorul Cristi Chivu.

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Mkhitaryan va juca la formația milaneză până la 30 iunie 2027, oficializarea noului acord fiind făcută miercuri. Prelungirea a depins în mare măsură de dialogul pe care fotbalistul l-a avut cu tehnicianul român, care l-a determinat să își amâne retragerea din sportul profesionist.

Potrivit jurnaliștilor de la Corriere dello Sport, Chivu a abordat două aspecte principale pentru a obține acordul fotbalistului.

„Armeanul își va continua aventura la curtea lui Cristian Chivu, cu care a avut o discuție înainte de a lua această decizie, până la 30 iunie 2027. Antrenorul nerazzurro i-a reafirmat încrederea și considerația, convingându-l să amâne decizia de a agăța definitiv ghetele în cui”, a scris sursa menționată.

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Un parcurs plin de trofee

Mijlocașul se află la baza sportivă de la Appiano Gentile din 2022, când a sosit liber de contract de la AS Roma, o mutare reușită a conducerii milaneze. Mkhitaryan rămâne o piesă esențială atât pe teren, cât și în vestiarul echipei.

De-a lungul celor patru ani la nivel înalt, Mkhitaryan a strâns 187 de prezențe în tricoul nerazzurro, reușind 12 goluri și 21 de pase decisive. În această perioadă, el și-a trecut în palmares două titluri de campion, două Cupe ale Italiei și două Supercupe.

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