Maroc s-a calificat în „sferturile” Campionatului Mondial, în urma victoriei cu 3-0 în fața Canadei și este prima sfert finalistă a turneului final din SUA, Canada și Mexic.

Achraf Hakimi: „Mulți oameni au râs de mine”

La finalul meciului, Achraf Hakimi a amintit de o declarație pe care o făcea înaintea startului Campionatului Mondial.

Fundașul lui PSG a spus că Maroc poate fi considerată „Brazilia Africii” și a avut parte de mai multe reacții ironice.

„Înainte de începerea turneului, am spus că suntem Brazilia Africii, dar mulți oameni au râs de mine, acum doar dovedim că suntem cea mai bună echipă din Africa.

Vom face tot posibilul să câștigăm Cupa Mondială și să le arătăm tuturor că suntem cei mai buni”, a declarat Hakimi, citat de presa internațională.

În sferturile de finală, Maroc va înfrunta câștigătoarea din partida Paraguay - Franța. Brahim Diaz speră să dea peste naționala lui Didier Deschamps pentru a avea ocazia să îi înfrunte pe colegii de la Real Madrid, cum ar fi Kylian Mbappe sau Aurelien Tchouameni