Napoli a primit un penalty în minutul 29 pentru un presupus fault al lui Henrikh Mkhitaryan asupra lui Di Lorenzo. Jucătorii lui Inter, în frunte cu căpitanul Lautaro Martinez, au protestat vehement, însă centralul Maurizio Mariani și-a menținut decizia inclusiv după consultările cu arbitrii din camera VAR.



Chivu, dezavantajat! Verdictul specialistului după marea controversă din Napoli - Inter

Luca Marelli (53 de ani), fost arbitru italian și actualul expert pe teme de arbitraj de la DAZN, a susținut imediat că Interul lui Cristi Chivu a fost dezavantajat, iar penalty-ul acordat lui Napoli trebuia anulat de VAR.



"Nu trebuia să se dicteze lovitură de la 11 metri pentru Napoli. Penalty-ul trebuia anulat de VAR. Contactul a fost unul absolut intenționat din partea lui Di Lorenzo, iar Mkhitaryan nu a făcut nicio mișcare pentru a-l lovi pe Di Lorenzo. Nu a fost nici măcar un fault al lui Acerbi, care a lovit mingea. Penalty-ul trebuia anulat", a spus Luca Marelli, potrivit Football Italia.

