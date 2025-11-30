Inter a câștigat la Pisa, scor 2-0, după „dubla” lui Lautaro Martinez, iar victoria a venit exact când echipa lui Cristian Chivu avea mai mare nevoie, după două înfrângeri la rând, cu AC Milan în campionat și cu Atletico Madrid în Champions League.

Conferința lui Chivu, întreruptă de o alarmă de incendiu

În timp ce răspundea la una dintre ultimele întrebări, conferința a fost brusc întreruptă de o alarmă de incendiu. Zgomotul i-a surprins pe toți cei prezenți, iar organizatorii au fost obligați să oprească intervenția antrenorului.

Pentru câteva secunde, sala a rămas înmărmurită, fără să înțeleagă dacă este o problemă reală sau un incident tehnic.

Cristi Chivu nu s-a pierdut însă cu firea. Din contră. Cu un zâmbet larg, românul a dat replica serii: „Cineva fumează… Nu îmi pare rău.”

Cristi Chivu, nota 6,5 după Pisa - Inter 0-2



Italienii i-au dat credit lui Chivu pentru că a mers din nou pe mâna lui Lautaro Martinez, dar au remarcat și că defensiva echipei ”scârțâie”.



”Alege să aibă încredere în Lautaro și este recompensat. Când vine vorba de Pio Esposito, îl scoate pe Thuram și face din nou alegerea corectă. Echipa nu este perfectă, dar sunt semne importante de la Diouf și Zielinski. Apărarea avansată continuă să creeze probleme”, au scris cei de la fcinter1908.it.

