Max Verstappen (Red Bull) a reuşit a 70-a victorie din carieră, după o cursă în care a profitat de erorile strategice ale grupării McLaren. Olandezul a intrat la boxe pe durata în care safety-car-ul a rulat pe pistă, în timp ce piloţii de la McLaren nu au făcut acest lucru. Verstappen a efectuat a doua intrare la boxe în turul 33, atunci când se afla la conducere, Piastri a venit în frunte, urmat de Lando Norris, însă ambii piloţi de la McLaren mai aveau o intrare obligatorie la boxe. Primul a intrat Piastri, iar Max a trecut pe locul secund, în spatele lui Norris, apoi Verstappen a revenit pe primul loc în turul 45, odată cu intrarea lui Lando Norris la boxe, şi de atunci nu a mai cedat, încheind pe primul loc. Oscar Piastri (McLaren) a venit pe locul al doilea, Spniolul Carlos Sainz (Williams) a terminat pe ultima treaptă a podiumului, în timp ce Lando Norris (McLaren) a fost al patrulea.

Titlul mondial se decide la Abu Dhabi, în ultima cursă, trei piloţi având şanse de câştig. Norris conduce în clasament, cu 408 puncte, Verstappen e pe locul doi, cu 396, în timp ce Oscar Piastri ocupă poziţia a treia, cu 392 de puncte.

news.ro

